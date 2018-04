VAROVANIE meteorológov: Pripravte sa na búrky a krúpy

Pripravte sa na intenzívne lejaky a silný vietor.

Na strednom Slovensku a v oblasti Tatier sa môžu objaviť búrky s krúpami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahu 1. stupňa. Platí do 13. hodiny pre okresy Banskobystrického kraja, Liptovský Mikuláš a Poprad. „S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 10 - 20 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou do 80 kilometrov za hodinu,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.

Meteorológovia takisto upozorňujú, že pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových javov, ako napríklad stekanie vody zo svahov či zatápanie pivníc, podchodov alebo podjazdov.