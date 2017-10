Usmiaty nenápadný chlapík: Aj 70 rokov po smrti je symbolom Bratislavy

Pitoresknú postavičku bratislavského Korza poznal kedysi každý Bratislavčan! Schöne Náciho, ktorý zomrel presne pred 50 rokmi, považovali za blázna, ale on, hoci s hlboko raneným srdcom, chcel iba rozdávať radosť.

Ignác Lamár, ako sa malý usmiaty chlapík volal, sa narodil 11. augusta 1897 v Petržalke. Mama Anna, pôvodom Nemka, chlapčeka opustila a ušla s frajerom do Viedne. Otec, ktorý bol Maďar, sa upil na smrť a exekútori rozpredali zvyšný majetok rodiny. Vďaka priateľom však malý Ignác neumrel od hladu. Neskôr sa zamestnal v divadelných dielňach. Chcel však byť cirkusovým klaunom – ako jeho starý otec, slávny klaun Ignác Lamár.

Náci sa kamarátil s istou Žanetkou, ale tá sa vydala za iného, navyše Náciho prepustili z divadla. Bol nešťastný, na život však nezanevrel. Bratislavským paničkám za jedlo upratoval byt, prášil koberce, vybavoval pochôdzky. Grófka Nyáriová darovala jeho otcovi frak, biele rukavičky, paličku a lakovky s bielymi gamašami. Do toho sa Náci vyobliekal.

Ignác Lamár alias Schöne Náci. Foto: archív

Chodil po uliciach Bratislavy, najmä po korze, a úctivo zdravil predovšetkým dámy. Jeho „küss die Hand, kézet csókolom, ručičky bozkávam“, sa stalo povestné. Žil v chudobe, no vždy bol pekne oblečený, tichý a slušný, usmiaty a dobrácky. Zomrel 23. októbra 1967 na pokročilú tuberkulózu. Pochovali ho v Lehniciach ako bezdomovca na obecné útraty, hoci on do posledných chvíľ túžil po pohrebe v rodnom Prešporku.

Štyridsať rokov po smrti mu to spoločnosť Marianum splnila. V septembri 2007 previezli Náciho ostatky do Bratislavy. Schöne Náci dnes odpočíva na historickom Ondrejskom cintoríne. Na korze, obľúbenom mieste prechádzok, má sochu, pri ktorej sa radi fotografujú turisti.

Náci mal veľkú konkurenciu

V tom čase sa v Bratislave objavoval ešte jeden klaun. Bláznivý Laci s obľubou zastavoval električky. Nácko bol zábavný a slušný, Laci však bol často opitý, občas aj agresívny.

Po zákuskoch ho preháňalo

Náci často chodil do vychýrených cukrární Stürzer, Meyer alebo Myšák. Dávali mu zadarmo zákusky a čiernu kávu. Mastné zákusky miloval, ale spôsobovali mu hnačky a nevoľnosť.

Bratislavčania ho milovali a on miloval Bratislavčanov. Foto: archív

Nazvali po ňom Cenu slušnosti

Cenu nazvanú po Schöne Nácim dostal aj známy kňaz. Bronzová soška Schöne Náciho predstavuje Cenu slušnosti, ktorú každoročne udeľujú jednému Bratislavčanovi. Dostal ju aj kňaz Anton Srholec.