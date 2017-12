Kým na Slovensku sa diaľnica D1 zo západu na východ len sľubuje a vytyčujú sa nové termíny, Maďari si vysúkali rukávy. Naši južní susedia budú mať diaľnicu spájajúcu západ s východom už v roku 2019. Zaujímať môže aj slovenských motoristov. Diaľnica do Košíc cez Maďarsko bude totiž len o 20 kilometrov dlhšia ako plánovaná severná trasa cez Žilinu a Liptovský Mikuláš!

To je paradox! Do Košíc sa dostaneme rýchlejšie cez Maďarsko ako cez Žilinu!

Slovenská časť má ešte niekoľko trhlín a medzi Bratislavou a Košicami sa stále iba stavia 5 úsekov: Hričovské Podhradie – Lietavská – Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Hubová – Ivachnová, Prešov západ – Prešov juh, Budimír – Bidovce. Na úseku Turany - Hubová sa zatiaľ dokonca ani nepracuje a práve tento 13-kilometrový úsek je najproblémovejší, keďže sa tu ráta s budovaním dopravného tunela.

„Na trase do Košíc chýba dokončiť ešte 75,9 kilometra, po hranice s Ukrajinou ďalších 74 kilometrov. V prvom prípade sú predpokladané náklady 2,2 miliardy eur, od Košíc po Ukrajinu ďalšia miliarda eur,“ tvrdí sa v stanovisku Národnej diaľničnej spoločnosti. Výstavba by sa mala skončiť v roku 2026. Maďari sú na tom oveľa lepšie.

Slovenské úseky majú aj tunely a dlhšie mosty. Foto: archív

Jediným problémom je úsek medzi Miškolcom na severovýchode a slovenskými hranicami. Diaľnica M15 už čaká iba na rozšírenie na dva pruhy v oboch jazdných smeroch. Hotovo by malo byť v roku 2019. Maďarská trasa bude mať oproti súčasnej slovenskej viacero výhod. Tou najväčšou je plynulosť, nebude nijako prerušovaná semaformi či prechodmi cez obce.

Najmä v Žilinskom kraji navyše musia vodiči v zimných mesiacoch často čeliť zlým podmienkam, napríklad snehovým závejom. Na maďarskej trase to hrozí iba vo veľmi výnimočných prípadoch, najčastejšie v zápchach v okolí Budapešti. Trvanie cesty po južnej aj severnej trase by malo byť aj po dokončení slovenskej diaľnice približne rovnaké. V oboch prípadoch to bude asi 5 hodín. Cez Maďarsko meria cesta 480 kilometrov, po slovenskej to bude 460 kilometrov. Pokiaľ teda Maďari dodržia svoje slovo a cestu skutočne dokončia do roku 2019, pre Slovákov bude až do dokončenia D1 celkom atraktívna.

Susedia už pomaly finišujú

Maďari potrebujú dokončiť úsek od Miškolca po hranice so Slovenskom. Na rozšírení cesty sa už pracuje, tento rok ide o 1,7-kilometrový úsek okolo obce Tornyosnémeti. Po jeho dokončení sa začne výstavba zostávajúceho 58-kilometrového úseku diaľnice M30 medzi Tornyosnémeti a Miškolcom. Práce sa majú dokončiť o dva roky, cesta sa napojí na rýchlostnú komunikáciu R4 Milhosť - Šebastovce.

Maďari potrebujú dostavať posledný úsek. Foto: archív

Diaľnice v číslach

1 481 kilometrov diaľnic zatiaľ využívajú Maďari. 464 kilometrov diaľnic majú k dispozícii slovenskí vodiči. 20 kilometrov navyše bude mať maďarská trasa oproti severnej slovenskej.