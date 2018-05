Slovensko vymiera! Odborníci bijú na poplach, vyzývajú mladých, aby sa postarali o viac detí Gabika (34) zvláda kariéru aj štyri deti. Foto: archív

Čo nás čaká o ďalších 17 rokov? Odborníci to všetko zrátali a vyrátali. Tešiť náš môže, že sa v priemere dožijeme o 3 až 6 rokov viac. Horšie je, že pribudne seniorov, ale detí bude čoraz menej. Ak to takto pôjde ďalej, Slovensku hrozí vymieranie, hoci pomalé a postupné. Pozrite si aj ďalšie najnovšie zistenia demografických odborníkov, ktorí zhodnotili vývoj na Slovensku do roku 2035.

Unikátna publikácia, ktorá v týchto dňoch vyšla, hovorí o doterajšom a budúcom vývoji jedenástich najväčších miest Slovenska do roku 2035. Zahrnuté sú tam Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Martin, Poprad a Prievidza. Jedinečné dielo pripravili Katedra humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Výskumné demografické centrum pri Infostate. Čítajte viac Ladislav pri prechádzke lesom natrafil na krásneho stepníka červeného: Toto je najjedovatejší pavúk Slovenska Odborníci hodnotili, ako sa mestá menia a ako budú vyzerať o 25 – 30 rokov. Takisto vysvetľujú demografický vývoj, teda ako bude populácia starnúť, akého veku sa máme šancu dožiť, či koľko detí sa v budúcnosti narodí.

Ide naozaj o jedinečnú prácu. Doposiaľ totiž nebola na Slovensku, ale ani v okolitých krajinách publikovaná taká detailná analýza demografického vývoja aj za jednotlivé mestá. Zvyčajne sa to robí iba na celoštátnej úrovni. Slovensko bude postupne starnúť. Foto: ?tefan Pu?k Z výskumov vyplynuli zaujímavé, hoci nie vždy potešiteľné veci. Ak všetko pôjde ako doteraz, zvýši sa napríklad priemerný vek, ale bude sa rodiť stále málo detí, takže začneme pomaličky vymierať. Kým Bratislava bude naďalej najvyhľadávanejšie slovenské mesto na život, niektoré iné pocítia výrazný odlev obyvateľstva. Takže budúcnosť príliš ružovo nevyzerá - ak súčasný vývoj včas nezmeníme. Čítajte viac Chlapčenský zbor z Čile vystúpi v metropole východu: Miestom koncertu bude gotický skvost! Rodí sa príliš málo detí, ktoré nestačia na zachovanie populácie. Laicky povedané: hrozí nám pomalé vymieranie! Kým v 70. rokoch minulého storočia mala jedna žena v priemere takmer tri deti (presne 2,9), dnes to už nie sú ani dve (1,6 - 1,8). A to na zachovanie populácie nestačí! Sčasti je to dané i tým, že mladí ľudia sa stávajú rodičmi neskôr ako kedysi - vo viac ako v polovici prípadov až vo veku tridsať a viac rokov. Viacdetné rodiny sú už skôr vzácnosťou. Foto: Matej Kalina Navyše ubúda žien vo veku 15 – 49 rokov, ktoré sa môžu stať matkami. „Ani v jednom meste nedosahuje úhrnná plodnosť hodnotu dve deti na jednu ženu. Aktuálne iba v Bratislave je plodnosť vyššia ako na celom Slovensku, v ostatných mestách je v zásade rovnaká alebo nižšia ako celoslovenská hodnota,“ upozorňuje Branislav Bleha, demograf z Univerzity Komenského v Bratislave. Čítajte viac MODELKA Simona Krainová (45) OTVORENE: Mám horúcu hlavu a nie každému dám druhú šancu! Takže nás zrejme nezachránia ani ženy na Orave, ktoré vždy mali veľa detí. Hoci v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej sa podľa štatistík rodí najviac detí na obyvateľa. V roku 2016 tam prišlo na svet 1 068 detí. V poslednom období sa viacnásobnými prírastkami chvália najmä v Oravskej Polhore. „Ľudia zrejme nechcú, aby obec vymierala. Naopak, snažia sa, aby tu bolo čo najviac ľudí, čo ma nesmierne teší,” prezradil starosta Michal Strnál. S deťmi čakáme kvôli kariére Košická psychologička a psychoterapeutička Eva Sklenárová hovorí, že aj z psychologického hľadiska je vysvetlením nižšej pôrodnosti to, že partneri si zakladajú rodiny v zrelšom veku. „Kariéru si chcú budovať nielen muži, ale aj ženy, a to má dosah na odloženie rodičovstva na neskorší vek,“ vysvetľuje odborníčka. Potreba kariéry je pre ženu veľmi dôležitá najmä vtedy, ak bola takto nastavená už pred vstupom do manželstva. Sklenárová si myslí, že tradičný model, keď otec zarába, aby uživil rodinu, a matka je doma a stará sa o výchovu detí, už nefunguje.

1,6 - 1,8 dieťaťa pripadá na 1 ženu

15- až 49 -ročné ženy, ich počet bude klesať

30 rokov a viac je vek, keď sa ľudia stávajú rodičmi

1 pätina – o toľko vzrastie počet seniorov nad 65 rokov MANŽELSTVÁ UŽ VEĽMI NEUZNÁVAME MANŽELSTVÁ UŽ VEĽMI NEUZNÁVAME „Je celoslovenským trendom, že čoraz viac detí sa rodí nezosobášeným rodičom. Martin a Prievidza majú dokonca najvyšší podiel narodených detí mimo manželstva,“ uvádza Branislav Šprocha, vedúci Výskumného demografického centra pri Infostate. „V najväčších mestách nastal prudký pokles sobášnosti a ich obyvatelia sa sobášia neskôr ako v menších mestách. Na druhej strane je prekvapujúce, že kým pred dvadsiatimi alebo aj desiatimi rokmi sa manželské páry vo veľkých mestách rozvádzali viac, v súčasnosti je táto hodnota podobná ako v ostatných mestách,“ pokračuje doktor Šprocha. ŽIJEME DLHŠIE, ALE JE NÁS MENEJ Obyvatelia najväčších miest žijú výrazne dlhšie ako pred 25 rokmi. A bude to ešte lepšie: priemerný vek do roku 2035 narastie o 3 – 6 rokov, takže máme podstatne väčšiu šancu žiť dlhšie. Žiaľ, čoraz viac ľudí zomiera, ako sa narodí detí. Počet obyvateľov sa tak vo všetkých veľkých mestách - s výnimkou Bratislavy - bude preto postupne znižovať. Zvýši sa zastúpenie seniorov nad 65 rokov, a to v každom meste o jednu pätinu, v prípade Prievidze pôjde pritom až o nelichotivé dve tretiny. VŠETCI SA SŤAHUJÚ DO BRATISLAVY Sťahovaním strácajú obyvateľov všetky mestá - s jednou výnimkou. „Tou je hlavné mesto, ktoré už približne 10 rokov získava obyvateľov zo všetkých regiónov Slovenska,“ uvádza docent Bleha. Dodáva, že do budúcnosti sa niektoré mestá môžu pridať k Bratislave ako migračne ziskovému mestu, teda budú rásť vďaka prisťahovalcom. „V Prešove, Martine, Poprade a Prievidzi však bude migrácia spôsobovať znižovanie počtu obyvateľov až do roku 2035,“dopĺňa docent Bleha z UK. Navyše, čo je podľa odborníkov nezvratné, bude obyvateľstvo miest starnúť. Koľko detí plánujete mať v budúcnosti? Pýtali sme sa ľudí po celom Slovensku. Tamara (26) Prešov „S priateľom sme sa rozprávali o dvoch deťoch, pretože je lepšie, ak vyrastajú so súrodencom, a nie ako jedináčikovia.“ Tamara (26) Foto: archív Adam (21), Halič „Chcem maximálne jedno dieťa alebo možno ani jedno. Mám veľa bratov a sestier a moja ročná sestra mi je aj ako dcéra.“ Adam (21) Foto: archív Monika (18), Žilina „Je tu zlá ekonomická situácia, takže ťažko mi povedať, koľko chcem detí. Jedno by bolo málo, dve akurát a tri asi veľa.“ Monika (18) Foto: archív Eva (18), S. Ľubovňa „Plánujem tri deti. Možno sa to zdá veľa, ale my sme piati súrodenci, mamička je tiež z viacdetnej rodiny a mne sa to páči.“ Eva (18) Foto: archív Ivo (24), Žiar nad Hronom „Chcel by som mať dve alebo tri deti. Viac by som ich zrejme nezvládol. Najmä pre finančnú náročnosť.“ Ivo (24) Foto: archív Adriana (19), Svidník „Rozhodne deti plánujem. A verím, že budú dve, možno aj tri. Viac detí si však dnes človek dovolí iba ťažko.“ Adriana (19) Foto: archív Andrej (25), Trnava „Chcel by som mať dve až tri deti. Je lepšie, keď sú súrodenci. Ja som tiež z dvoch detí, takže viem, že to je lepšie.“ Andrej (25) Foto: archív Kristína (21), Vráble „Mám v tom jasno. S priateľom sme sa už dohodli, že až sa zoberieme, budeme mať tri deti. Takže posilníme populáciu.“ Kristína (21) Foto: archív

