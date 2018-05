Silné príbehy Sloveniek, ktoré bojujú s rakovinou: Prezradili, čo im pomáha

Energia, dobrá nálada a poriadny babinec. Ak by ste náhodou zavítali na podujatie Zlet Amazoniek, rozhodne by ste nepovedali, že ide o ženy, ktoré zaskočila rakovina. Napriek tomu, že mnohé ešte stále nevyhrali, zhodli sa na tom, že zákernému ochoreniu dajú spoločne poriadne na frak.

Stretnutie pacientok z celého Slovenska sa koná každoročne 8. mája v Bratislave. Nie je len o príjemne strávenom dni v spoločnosti tých, ktorých zasiahol tvrdý úder v podobe rakoviny. Okrem profesionálneho líčenia a tradičného spoločného fotenia pri fontáne SND sa mohli členky poradiť s mediátorkou, ktorá ich poučila o tom, na čo všetko majú nárok. K dispozícii bola tiež psychologička či genetička.

Dôležitá úloha občianskeho združenia Amazonky, ktoré od roku 2013 pôsobí po celom Slovensku, sa však nekončí len pri tejto akcii. V blízkej budúcnosti spúšťajú aj crowdfundingovú kampaň Stojím za to na portáli StartLab. Jej cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na aktivity samotného združenia. Veď ako zhodnotili všetky prítomné členky, bolo ich oporou v najhorších časoch. Našli tu totiž porozumenie a silu bojovať. Pätica žien, ktorú spojilo zákerné ochorenie, nám povedala aj o tom, čo im pomohlo v najnáročnejších časoch.

Terapiu som našla aj v písaní

Veronika Gálová (27) v náročných časoch začala písať blog. Prostredníctvom neho sa prihovára aj ľudom s podobným osudom. Foto: ANTON STEFUNKO

Veronika Gálová (27), Bratislava

Mladá žena sa o zákernom ochorení dozvedela vlani v októbri. „Chodievala som pravidelne na jógu, v jeden večer som si tam ľahla na hrudník a niečo ma zabolelo. Doma som si urobila samovyšetrenie a nahmatala som si hrčku,“ opisuje Veronika, ktorá prevenciu nikdy nezanedbávala. Pár týždňov po prvom vyšetrení sa však dozvedela strašnú správu, ktorá jej zmenila život. V najťažších chvíľach ju však podržala rodina aj priateľ. „Nezutekal a podporuje ma dodnes,“ priznáva. V náročných časoch si dokonca našla koníček, ktorým dnes nepomáha už len sebe. „Začala som písať blog. Snažím sa v ňom poradiť tým, ktorí prežívajú podobné trápenie,“ dodáva energické žieňa.

Spoznala som pravé priateľstvá

Zuzana Tajek Piešová (53) prišla na stretnutie v ľudovom kroji. Odev našich predkov zbiera a opravuje. Folklór je jej vášňou. Foto: ANTON STEFUNKO

Zuzana Tajek Piešová (53), Bratislava

Bratislavčanka s čičmianskymi koreňmi si hrčku nahmatala pred dvoma rokmi. „Prišla som na vyšetrenie a doktorka ma rovno poslala na biopsiu a mamografiu. Nakoniec mi našli 4-centimetrový nádor.“ Do mesiaca ju operovali. „Moja vtedy 80-ročná mama, ktorá o možnostiach liečby veľa nevie, mi povedala, no, máš rakovinu, umrieš. Oponovala som jej, že sa nechystám,“ spomína na svoje odhodlanie. Chemoterapia jej vraj vzala mnoho. „Bola som taká slabá, že ma na zem zvalil susedov malý bradáč. Našťastie mám kondíciu ešte z detstva.“ Choroba ju vraj naučila rozlišovať, komu na nej skutočne záleží. „Napríklad moje spolužiačky z gymnázia za mnou chodili týždeň pred chemoterapiou, keď mi bolo trochu lepšie. Išli sme si sadnúť do cukrárne,“ hovorí o svojej podpore.

Oporou jej boli aj kolegovia

Jana Darmošová (51) si veľmi cení prístup jej kolegov i zamestnávateľa. Foto: Tony Štefunko

Jana Darmošová (51), Bratislava

O tom, že pravidelné prehliadky nič negarantujú, sa Jana presvedčila na vlastnej koži. „V marci 2014 som bola na mamografii a všetko bolo v poriadku. V máji som si nahmatala hrčku,“ hovorí. Napriek tomu, že podstúpila ďalšie vyšetrenia, povedali jej, že ide len o tukovú hrčku a má prísť o rok. „Po ôsmich mesiacoch som mala taký zdeformovaný prsník, že som išla k lekárke. Zhrozila sa,“priblížuje. Čakala ju operácia. O tom, že príde o prsník, rozhodla sama. „Povedala som si, že u mňa sa vždy všetko skomplikuje a bola to prevencia. Urobila som dobre, z ôsmich uzlín som mala sedem s metastázami,“ priznáva. Išlo totiž o agresívny typ rakoviny, ktorý postupoval veľmi rýchlo. Napokon jej preventívne odstránili aj druhý prsník a vaječník. Dnes bojuje najmä s vedľajšími účinkami chemoterapie. „Poplakala som si, ale povedala som, že ma to nepoloží, aj keď mám stále strach, že sa to vráti.“ Okrem rodiny a priateľov našla podporu hlavne v práci. „Nečakala som to. Keď som sa vrátila do práce, dostala som velikánsku kyticu a tortu. Podržali ma,“ priznala pracovníčka malej počítačovej firmy.

Najviac jej pomohol vnúčik

Miriam Hroznová (51) sa po operácii prebudila bez prsníkov. Mala však pocit, že s nimi odišlo aj zákerné ochorenie. Foto: Tony Štefunko

Miriam Hroznová (51), Senica

Rakovinu prsníka jej diagnostikovali vďaka preventívnej kontrole. „Neodhalil to ani mamograf, ani sono. Našťastie som mala duchaprítomného doktora,“ povedala. „Doktor sa spýtal, či chcem vyrezať len nádor. Povedala som, že pokiaľ bude niečo podozrivé, nech dajú všetko von,“ zaspomínala. Po operácii sa prebudila bez prsníkov. „Mala som však pocit, že je to preč a som zrazu zdravá.“ Po chemoterapii prišla aj o vlasy. „Vnúčik mi povedal, babka, ty nemáš ani prsia, ani vlasy, ani ma silno nestisneš. Ty budeš asi chorá,“ opísala reakciu vtedy 4-ročného Adamka. „Keď mi začali rásť vlasy, poznamenal, že som zdravá. Už mi vraj chýbajú len melóny,“ zasmiala sa.

Svojho onkológa som vyobjímala

Janka Hižnayová (45) ocenila prácu svojho onkológa. Združenie vymyslelo súťaž, v ktorej mali členky vyobjímať svojho lekára. Neváhala ani chvíľu a ihneď sa zapojila. Foto: TONY ŠTEFUNKO

Jana Hižnayová (45), Prešov

Matka dvoch detí ochorela v roku 2009 a nemala sa komu vyrozprávať. Potrebovala to zo seba dostať von a o chorobe porozprávala aj pre médiá. „Veľa ľudí to kvitovalo a veľa povedalo, že chcem, aby ma niekto ľutoval,“ priznala žena, ktorá prišla najprv o maternicu. Po pol roku sa vrátila do normálneho života. „Nahmatala som si hrčku na prsníku. Išlo o 5-centimetrový nádor,“ uviedla s tým, že jej vybrali všetky ženské veci. Manžel to znášal horšie ako ja, nevedela som, ako to povedať deťom. Amazonky jej podali pomocnú ruku a ona sa dnes, naopak, snaží pomôcť druhým. „Veľmi vďačím najmä svojmu onkológovi. Nebyť jeho, tak neviem,“ dodala.

OZ Amazonky podávajú pomocnú ruku

Občianske združenie vzniklo v roku 2013. Dnes pôsobí po celom Slovensku. Organizujú činnosť členiek, zabezpečujú pre ne aktivity na zlepšenie fyzickej aj psychickej kondície. Pacientky tu nájdu nové priateľstvá a podporu, ale aj rady od odborníkov.

Prečítajte si tiež:

Názory na danú tému píšte do diskusie pod článkom.