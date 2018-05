Ranné zápchy v Bratislave poriadne testujú nervy vodičov: Dá sa im vôbec niekade vyhnúť?

Dopravná apokalypsa! Ani nič iné sa na dopravnú situáciu v hlavnom meste nedá povedať. Tisícky áut každé ráno zaplnia príjazdové cesty do Bratislavy. A ak sa k tomu pridajú rozsiahle opravy ciest a s tým súvisiace obmedzenia, katastrofa je na svete. Navyše, v mnohých prípadoch cestujúcim nepomôže ani verejná doprava či náhradné obchádzkové trasy.

Takúto skúsenosť má aj Diana, ktorá cestuje dennodenne z Petržalky do Ružinova. „Je to totálne peklo,“ posťažovala sa na sociálnej sieti. Raňajšia cesta MHD jej zvyčajne trvá cez Prístavný most do 20 minút. Teraz sa to však natiahlo na hodinu. Neosvedčila sa jej ani obchádzková trasa cez Most SNP. Dopravný podnik Bratislava priznáva výrazné meškania spojov.

„Dispečing DPB, a. s., zaznamenáva denne meškania liniek hlavne v rozšírenej centrálnej mestskej oblasti – v poobedňajšej špičke už má MHD problémy aj na príjazdových a výjazdových cestných komunikáciách, meškania sú do 50 minút,“ informovala Adriana Volfová, hovorkyňa dopravného podniku.

Najväčšie obmedzenia v Bratislave: Foto: archív

Je vôbec možné vyhnúť sa kolónam? Dopravnému analytikovi Jozefovi Drahovskému sa osvedčili rôzne mobilné aplikácie. „Používam ich a veľakrát mi pomohli vyhnúť sa dopravnej zápche. Je výhodné si ich zapnúť ešte pred štartom, nie až keď stojíme v kolóne,“ povedal. Podľa neho sa terajšie opravy nedali robiť počas letných prázdnin, keď premávka nie je taká hustá.

„Tentoraz ide o také rozsiahle opravy, že sa všetky nevmestia len do obdobia prázdnin. Preto sa začali realizovať aj niekoľko mesiacov pred prázdninami, odkedy to umožňuje počasie,“objasnil. Hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer k tomu ešte uviedla, že väčšina plánovaných opráv sa aj tak uskutoční počas letných prázdnin.

Mobilné dopravné a navigačné aplikácie vám môžu uľahčiť život

WAZE – Celosvetová dopravná a navigačná aplikácia. Vodiči vo svojom okolí zdieľajú v reálnom čase dopravné a cestné informácie a navzájom si tak pomáhajú. Waze upozorňuje na nehody, policajné hliadky či zápchy.

NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ – Mobilnú aplikáciu O doprave a web odoprave.info priniesol štát. Informuje o nehodách, obmedzeniach na cestách, nájdete tu však aj informácie o počasí či meškaní vlakov. Štát za systém, ktorý dodala spoločnosť Slovak Telecom, zaplatil vyše 14 miliónov eur. Ročná prevádzka by mala stáť okolo 1,5 milióna eur. Komentáre k aplikácii však nie sú práve lichotivé, vodiči ju označujú za spomalenú a nepraktickú.

ZELENÁ VLNA – O stave ciest, nehodách či kolónach informuje prostredníctvom aplikácie aj RTVS. Známy dopravný servis Zelená vlna ponúka možnosť prehrať si poslednú odvysielanú epizódu, nahlásiť udalosť cez aplikáciu, ale aj telefonicky či prezerať si dopravné kamery na slovenských cestách.

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA EXPRES – Aplikácia rádia Expres, podobne ako Waze, ponúka systém zdieľania informácií o prejazdnost i c i est medzi užívateľmi v reálnom čase. Z apl ikác ie môžete udalosť na ceste telefonicky oznámiť pre ostatných užívateľov a poslucháčov rádia.

Pred cestou si skontrolujte v aplikácii dopravnú situáciu. Foto: Tony Štefunko

Nezmyselná oprava

Napriek tomu, že asfalt v bratislavskom Lamači v úseku križovatky Vrančovičova - Hodonínska vymenili v zime, na komunikácii opäť robia cestári. Rekonštrukcia, ktorú robili od vlaňajšieho októbra, pritom stála 850-tisíc eur.

