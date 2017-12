Hotel Kyjev bol jedným z najreprezen­tatívnejších v Bratislave. No časy jeho slávy sú dávno preč. Hotel na Kamennom námestí tak chátra už niekoľko rokov.

Obľubený bol medzi vekslákmi a prostitútkami, teraz sa okolo potulujú bezdomovci: Čo bude so slávnym hotelom?

Kto by to bol povedal, že v čase otvorenia hotela Kyjev v roku 1973 bol najvyššou stavbou v Starom Meste? Išlo o 19-podlažnú budovu so 400 posteľami. Okrem 180 izieb ste v ňom mohli nájsť 5 apartmánov.

Odborná verejnosť bola v tom čase nadšená, dokonca sa hovorilo o najpozoruhodnejšej stavbe Bratislavy. Časom však hotel začal chátrať. V roku 2004 zmenil majiteľa, no ani ten nepriniesol žiadnu zmenu.

Z hotela sa tak stal hostel a koncom roka 2011 ho definitívne zatvorili. Tak tam je až dodnes a mnohí ho označujú za realitnú opachu.

Hotel Kyjev už niekoľko rokov chátra. Foto: The ValkyrieUrban Exploration

Podľa prieskumu spoločnosti GfK Slovakia je so súčasnou podobou Kamenného námestia a bývalého hotela nespokojných takmer 70% obyvateľov Starého Mesta a 65% obyvateľov iných častí Bratislavy.

Okolo neho sa motá množstvo bezdomovcov a tí prispievajú k zúboženému stavu kedysi vyhľadávaného hotela. V januári však znova ožil bar v jeho podzemí s unikátnym zariadením zo 70. rokov.

Okolo hotela sa potuľuje plno bezdomovcov. Foto: The ValkyrieUrban Exploration

Na ten mnohí spomínajú s nostalgickým úsmevom na tvári. Či investori opäť vdýchnu život aj hotelu nad ním, je zatiaľ vo hviezdach.