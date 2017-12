Nemáte ešte darčeky? Spoľahnite sa na Dni Vianoc v Inchebe!

Bratislavská Incheba bude tri decembrové týždne tradične hostiť Dni Vianoc plné nápadov, dekorácií a inšpirácií. ​Vďaka nim nájdete na jednom mieste všetko, čo počas adventu potrebujete.

Od dekorácií a ozdôb, cez tisíce tipov na vianočné darčeky, až po lahodnú medovinu či varené vínko. "Sprevádzať ich budú pestré adventné víkendy s festivalom spoločenských hier a ponukou originálnych handmade darčekov. Na svoje si prídu aj tí najmenší; vytvorený pre nich bude kútik detskej pošty, kde budú môcť napísať list Ježiškovi či pútavý víkendový program na vianočnom pódiu," uviedla hovorkyňa Incheby Antónia Mištaľová.

Na Dňoch Vianoc vás čaká množstvo darčekov a aj veľmi zaujímavý program. Foto: archív

V prípade, že nemáte tušenia, čo nakúpiť blízkym pod vianočný stromček, k dispozícii budete mať denne takmer tristo predajcov a stánkov plných vianočných darčekov. "V širokom sortimente od praktických výrobkov do domácnosti, cez oblečenie, kabelky, elektroniku, kozmetiku, knihy, gurmánske výrobky, hračky, náradie, šperky či bižutériu určite nájdete niečo pre každého člena rodiny," doplnila Mištaľová.

Dni Vianoc ponúkajú zaujímavé víkendové aktivity, pri ktorých si môžete užiť vianočnú atmosféru so svojimi blízkymi. V prvý decembrový víkend sa koná festival spoločenských hier HRAtislava. "Budete môcť na vlastnej koži otestovať ktorúkoľvek z vyše 1500 hier z celého sveta. Ak patríte medzi tých, ktorí radi trénujú svoju myseľ, na svoje si prídete v zóne hlavolamov. Každý deň podujatia dostane prvých 500 návštevníkov, ktorí vylúštia zadanú hlavolamovú úlohu, darček - hlavolam SMART," prezradila hovorkyňa.

Doplnila, že slovenskú novinku Rozprávkari príde v sobotu poobede pokrstiť herec Lukáš Latinák. Spisovateľ a básnik Daniel Hevier sa na vás bude tešiť so svojím tvorivým programom a projektom Chyméros. Na festivale spoločenských hier okrem toho nájdete aj úspešnú zónu padajúceho domina a komixový kútik. Ak patríte ku kreatívnym dušiam, určite vás potešia Vianočné handmade víkendy. "Niektoré z tradičných remesiel si budete môcť aj vyskúšať, ako napríklad hrnčiarsky kruh. Vytvoriť si tak budete môcť vlastný hrnček či mištičku," dodala.

Skúsení remeselníci vám ukážu aj ako sa pečú vianočné oblátky, trubičky, či ako sa paličkuje čipka. V nedeľu 17. decembra navštívia Dni Vianoc aj Mimoni so svojou interaktívnou a zábavnou show. Kompletný program nájdete na www.incheba.sk. Dni Vianoc budú otvorené od 1. do 20. decembra, od pondelka do štvrtka od 11.00 do 19.00 hodiny, v piatok a sobotu od 10.00 do 20.00 a v nedeľu od 10.00 do 19.00 hodiny. Vstupné je 2 eurá.