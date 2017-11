Naša najslávnejšia detská herecká hviezda: Doplatila na alkohol!

Kto by ho nepoznal! Tomáš Holý († 21) bol našou najväčšou detskou hviezdou. Zomrel pár dní pred 22. narodeninami. Teraz vyšla kniha, v ktorej Tomášov kamarát opisuje posledné minúty jeho života.

Rodený Pražan za slávu vďačí strýkovi, rekvizitárovi vo filmových ateliéroch na pražskom Barrandove. Ten ho dostal pred kameru. Tomáš prvýkrát hral vo filme Marečku, podejte mi pero! Mal 8 rokov.Očaril divákov a zaujal filmárov. Dostal ďalšie ponuky, v ktorých exceloval. Preto prekvapil, že nechcel študovať herectvo. Išiel na právo. Cestu k právnickej kariére mu zmarila ľahkomyseľná cesta autom. Stalo sa to 8. marca 1990 na severe Čiech pri obci Kytlice.

Podľa pôvodnej verzie šiel Tomáš s kamarátom po peniaze, lebo nemali dosť na zaplatenie. Nabúrali do stromu a on náraz neprežil. Teraz vyšla kniha Volám sa Tomáš, ktorú napísal Ota Kars. V nej Mirek Schlaichert, kamarát detskej hereckej hviezdy, hovorí, že v krčme vypili pár pív a Tomáš navrhol previezť sa. Sadli do auta a vyrazili. Čoskoro im došlo, že je to nezmysel a vrátili sa.

Keď Tomáš vyrástol, dosť sa zmenil. Foto: archív

Boli iba 300 metrov od krčmy, kde sedeli ich kamaráti, keď v úzkej zákrute vyleteli z cesty. „Keď som sa prebral, vyhrabal som sa z auta a snažil som sa dostať von Tomáša. Nešlo to, bol tam zakliesnený nohami, nereagoval,“ opisuje Mirek. V šoku utekal po pomoc. „Vytiahli sme Tomáša z auta, snažili sa mu dávať umelé dýchanie,“ spomína Juraj Kozáček. Zastavili šoféra, ktorý šiel okolo.

„Naložili sme Tomáša dozadu na sedadlo. Hovoril som si, je to síce ‚blbé‘, ale bude to dobré, stále som veril,“ zveril sa Juraj. „V Novom Bore už stála pripravená sanitka. Po dvadsiatich minútach z nej vyšiel doktor a povedal nám, že Tomáš nežije, že je koniec,“ tvrdí Juraj. „V úmrtnom liste má napísané jedno smrteľné zranenie, doktor ich však narátal tri...“ dodáva. Znamená to, že Tomáš bol mŕtvy hneď na mieste nehody po strašnom náraze.

Tomáš Holý

Bol detskou filmovou hviezdou, ktorú všetci milovali. Mohol byť úspešným právnikom. Všetko zničila jedna ľahkovážna jazda.

17. 3. 1968 je dátum narodenia Tomáša Holého1976 je rok, keď sa prvý raz objavil vo filme Marečku, podejte mi pero! Mal vtedy 8 rokov.1982 je rok, keď sa naposledy objavil pred kamerou8. 3. 1990 Tomáš Holý zomrel po nehode na severe Čiech

Osudová láska Lucie

Hádam každý vie, že veľkou láskou Tomáša Holého bola speváčka Lucie Bílá. Dodnes naňho často spomína. Tomáš sa zoznámil s Luciou, vtedy začínajúcou speváčkou, v poslednom roku svojho života. Boli spolu iba 4 mesiace.

„Tomáš veľmi vyvádzal, ale u neho to bolo milé. Dokázal ‚ukecávať‘ vodiča, aby mu predal električku,“ spomína speváčka. O jeho smrti sa dozvedela od domovníka. „Čo to ten Tomáš zase vyviedol?“ opýtal sa jej. Lucie, ktorá si užila jeho vtipy, si myslela, že zase urobil nejakú vylomeninu. Žiaľ, pravda bola krutejšia...

Lucie Bílá Foto: archív

Tomášovu maminku Máriu pochovali jeho kamaráti

Keď bol Tomáš ešte veľmi malý, jeho rodičia sa rozviedli. On zostal s mamou Maruškou a bol medzi nimi veľmi silný a krásny vzťah. Režisérka Marie Poledňáková, ktorá nakrútila filmy Ako vytrhnúť veľrybe stoličku a Ako dostať otecka do polepšovne, hovorila, že Tomáš aj preto tak bravúrne zvládol úlohu syna osamelej matky, že v podobnom prostredí vyrastal. O to viac jeho smrť mamu Marušku zdrvila. Akou-takou útechou jej boli Tomášovi kamaráti, ktorí ju stále navštevovali. Práve oni jej v januári 2014, keď zomrela, vystrojili pohreb v pražskom strašnickom krematóriu.

S mamou mal úžasný vzťah. Foto: archív

Preslávili ho úlohy neposedných šibalov

Tomáša Holého museli diváci milovať. Tie veľké oči, nevinný pohľad! Na to stavili aj režiséri a obsadzovali ho do úloh chlapcov, ktorí neboli práve najvzornejší, ale každý im všetko odpustil.

Prvý Tomášov film Marečku, podejte mi pero! Foto: archív

Úlohy Tomáša Holého

1976: Marečku, podejte mi pero!1977: Ať žijí duchové!1977: Jak vytrhnúť velrybe stoličku1978: Setkání v červenci1978: Babička je ráda1978: Jak dostat tatínka do polepšovny1978: Pod Jezevčí skálou1979: Na pytlácké stezce1979: Postavení mimo hru1979: Tajemství Ocelového města1979: Upír ve věžáku1980: Za trnkovým keřem1980: Útěky domů1980: Prázdniny pro psa1982: Unterwegs nach Atlantis (Připoutejte se, letíme nad Atlantidou)

Tomáš zaujal jediným gestom

Tomáša preslávil film Jak vytrhnout velrybě stoličku. Režisérka Marie Poledňáková si Tomáša vybrala zo 140 detí. „Bol nenápadný a hanblivý, ale keď odchádzal, tak spontánne urobil na pozdrav gesto, ktoré sa mi veľmi páčilo. To rozhodlo,“ spomína Poledňáková. Pôvodne chcela natočiť drámu, ale vyšla z toho úžasná rodinná komédia.

Tomáša preslávil film Jak vytrhnout velrybě stoličku. Foto: archív

Herci sú falošní, taký byť nechcel

Tomáš sa napodiv rozhodol študovať právo, nie herectvo. Nepáčilo sa mu, ako sám hovoril, že medzi hercami panuje faloš. Preto ani nemal rád, keď niekto hovoril o jeho filmoch a v spoločnosti pripomínal jeho herecké časy.

Žiadny boháč sa z neho nestal

Tomáš hral v úspešných filmoch, ale honoráre mal nízke. Veď za natáčací deň dostával iba 120 korún, kým jeho dospelí kolegovia aj 1 200. Za film to bolo 2 000 korún, čo vtedy bolo niečo pod priemernou mesačnou mzdou. Za najslávnejšie filmy zarobil dohromady okolo 14 000 korún, čo je 5 400 eur.

Tomáš hral v úspešných filmoch, ale honoráre mal nízke. Foto: archív

Tomáš získal veľké uznanie

Na filmoch veľký majetok nezarobil, mohlo mu lichotiť aspoň super uznanie. Tomáš bol naozajstnou hviezdou. Na prestížnom festivale v Monte Carle v roku 1978 ho dokonca porota nazvala najlepším detským hercom od čias Shirley Templové.