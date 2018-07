Mateja (39) šokoval prístup NEMOCNICE: Mojej žene išlo o život, povedali jej, že je PADAVKA!

Prežili azda najhoršie dni vo svojom živote! Matej (39) z Limbachu spolu s manželkou Luciou (32) majú za sebou obdobie, ktoré by nepriali nikomu. Radosť z očakávaného dieťatka sa v jednom momente zmenila na zúfalstvo, strach a boj o život.

Matej a Lucia vychovávajú spolu štyri deti. Tri má Lucia z prvého manželstva, jedno je ich spoločné. Keď sa dozvedeli, že spolu čakajú druhé dieťatko, nesmierne sa tešili. „Boli sme na prvej kontrole a všetko vyzeralo dokonale. Bolo vidieť už aj bijúce srdiečko,“ spomína Matej. Šťastie sa im začalo rúcať v deň, keď sa Lucia zobudila s krvácaním. Okamžite utekali ku gynekologičke a od nej do bratislavskej nemocnice v Ružinove. Žiaľ, lekár v nemocnici už len potvrdil smrť nenarodeného dieťatka a Luciu poslal späť k obvodnému lekárovi.

„S našou gynekologičkou sme sa dohodli, že priebeh potratu necháme na prírodu,“vysvetlil Matej. Podľa odborníkov to nie je úplne bežný postup, ale zase ani nie neobvyklý. Lenže vyvinulo sa to horšie, ako všetci čakali. Po troch dňoch krvácania a bolestí Lucia v kúpeľni odpadla. Po prvotnom ošetrení ju privolaní záchranári odviezli na centrálny príjem do ružinovskej nemocnice. Matej tam prišiel za ňou a manželku našiel sedieť samú v čakárni.

Matej má s Luciou jedno dieťa, druhé im predčasne zomrelo. Foto: facebook

Po chvíli ju recepčná poslala na odber krvi. Lucia potrebovala ísť ešte predtým na toaletu, no keď vychádzala, klesla k zemi. „Vtedy nám pomohol úplne cudzí muž, ktorý tiež čakal na vyšetrenie. Zaklopal na dvere a vyzval personál, aby manželke pomohli,“ povedal Matej. Luciu hneď uložili a zobrali jej krv. Manželov však zarazilo, že na výsledky mali čakať dve hodiny. „Lucia znova potrebovala ísť na toaletu, ale keď vyšla z WC, spravila tri kroky a omdlela. Asi trištvrte minúty bola mimo,“ hovorí Matej.

Keď Lucia prišla k vedomiu, jej manžel sa pýtal personálu, či musia skutočne čakať dve hodiny na výsledky. Na to mu mali povedať, že robia to, čo im doktor povie. „Spýtal som sa teda, na koho sa mám obrátiť, aby mojej žene niekto konečne pomohol. A vtedy ma vyhodili na chodbu. Potom prišla za manželkou pani z recepcie a povedala jej, že je padavka,“prezradil šokovaný manžel. Nakoniec Luciu odviezli na gynekologické oddelenie. „Tam nám povedali, že mala ísť okamžite k nim, a nie čakať na nejaké výsledky. Vraj mohla vykrvácať,“ dodáva Matej.

Rodinka aj s deťmi z prvých manželstiev. Foto: facebook

Na druhý deň mladú ženu z nemocnice prepustili. Podľa manžela jej však neurobili žiadne testy, či je v poriadku. Keď po dvoch dňoch prišla k svojej gynekologičke, tá hneď zbadala, že niečo nie je v poriadku. Potvrdil to aj krvný obraz, ktorý odhalil stále klesajúcu hodnotu hemoglobínu v krvi. Ten klesal až na život ohrozujúcu hladinu. „Dvaja nezávislí lekári sa zhodli, že prepúšťacia správa z nemocnice je zavádzajúca a nekompletná. Nikde sa nepíše o krvácaní, podľa správy bola prepustená úplne zdravá,“vysvetľuje nahnevaný Matej.

Manželku vzal do inej nemocnice, kde jej odporučili, že jej stav musí lekár denne kontrolovať. „Dôvera v naše zdravotníctvo sa po tomto úplne stratila,“hovorí Lucia. Dvojicu zarazilo, že podobných skúseností má na Slovensku veľa ľudí. V súvislosti s týmto šokujúcim prípadom sme oslovili aj ružinovskú nemocnicu. „Evidujeme sťažnosť, v súčasnosti prebieha interné šetrenie,“ informovala veľmi stručne hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

Je spontánny potrat bezpečný? Nezhodnú sa ženy ani lekári

Lucia sa rozhodla, aj na odporúčanie svojej gynekologičky, nechať potrat mŕtveho plodu na prírodu a vyhnúť sa chirurgickému zákroku. Po zverejnení príbehu na sociálnej sieti sa však ozvalo veľa ľudí, ktorí rozhorčene namietali proti potratu prirodzenou cestou. „Veď jej hrozila infekcia! Maternica sa musí po smrti plodu vyčistiť,“ namietali najmä ženy. Luciu tieto názory zaskočili.

„Ani jeden lekár sa do toho osudného dňa nevyjadril, že by to pre mňa malo znamenať nejaké riziká. Dokonca ani v ružinovskej nemocnici sa nad tým nikto nepozastavoval,“ vysvetlila. Spýtali sme sa preto odborníka, či je bezpečné riešiť potrat spomínaným spôsobom.

„Nie je to úplne štandardné riešenie, ale ani ničím výnimočné. Ak to stav pacientky dovoľuje, tak sa spontánny potrat dá riešiť aj prirodzenou cestou. Záleží aj od toho, v akom štádiu tehotenstva sa pacientka nachádza. Každopádne, takýto spôsob by mal byť pod dohľadom lekára a v prípade zhoršenia stavu odporúčame okamžitý prevoz do nemocnice,“povedal Peter Mareš, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Sanatória Koch v Bratislave. Sama Lucia si už teraz uvedomuje, že mala byť pod lekárskym dozorom alebo aspoň ísť do nemocnice skôr, hneď ako začala krvácať. „Bohužiaľ, bol to akurát víkend, ale doktorku sme mali stále na telefóne,“tvrdí na svoju obranu.

