Láska je krásna, ale vie občas poriadne potrápiť! A hoci máj, lásky čas, praje zaľúbeným, môže dôjsť medzi milencami k búrke. Dôležité je, aby ju vydržali a dostali sa z nej bez väčšej bolesti. So skúsenosťami, ako riešiť partnerskú krízu a ako prežiť problémy vo vzťahu, sa podelili celebrity aj bežní ľudia.

Skrachoval vám vzťah? Opustila vás životná láska? Takto na to musíte ísť!

Všetko robte s láskou!

Erika (36) a Ondrej (40) Kandráčovci

Manželstvo známeho hudobníka klape ako hodinky. Kandráčovci si myslia, že tak ako neexistuje univerzálny recept na jedlo, ktoré by chutilo každému, neexistuje ani univerzálny recept na šťastné manželstvo. „Je to o správnych ingredienciách a o adekvátnych pomeroch. Všetko má byť vyvážené. Nájsť správny pomer nie je vždy jednoduché. Niekedy dáte niečoho veľa, inokedy čosi chýba. Ale ako sa vraví, skúsenosť robí majstra a spoločným úsilím a toleranciou sa dá toho zvládnuť naozaj veľa. A niekedy prepáčite aj pripálený koláč, ak je pripravený s láskou. Tá je tou najdôležitejšou surovinou, ktorá nesmie chýbať v žiadnom recepte,“hovoria Kandráčovci.

Erika (36) a Ondrej (40) Kandráčovci Foto: archív

Zlaďte sa v myslení

Eva Máziková (68) a Peter (68)

Žiarivým príkladom, že aj dlhoročný vzťah môže fungovať úžasne, je manželstvo Evy Mázikovej, ktorá sa za svojho Petra vydala pred 40 rokmi do bývalého západného Nemecka. Keď sa jej pred nejakým časom redaktorka týždenníka Šarm spýtala, či ju baví byť toľko rokov s tým istým manželom, speváčka odpovedala sebe vlastným spôsobom: „Jasné, že baví. Manželstvo nie je hra, ale skutočný život. Dnes spoznávam úplne iné veci, ktoré som si predtým nevšímala. Keď je človek zaľúbený, nejde do hĺbky. Vidí skôr to vonkajšie – ako ten druhý vyzerá, ako sa oblieka, kráča, vonia...“vysvetľuje. Po rokoch spolužitia je podľa Evy Mázikovej dôležité niečo úplne iné. „To, ako sa zladíte v myslení,“pripomína.

Eva Máziková (68) a Peter (68) Foto: archív

Partnera stále prekvapujte

Ivana (33) a Pavol (36) Petríkovci

Hudobník, producent a majiteľ eventovej agentúry Pavol Petrík sa zoznámil s manželkou na Zemplínskej šírave v roku 2013. Bola to láska na prvý pohľad, hoci každý mal iného partnera. Keď sa znova zišli po pár mesiacoch, obaja boli čerstvo rozídení. „Pri prvom bozku som Ivke povedal, že bude mojou ženou!“spomína Pavol. Po štyroch rokoch sa zobrali, 27. apríla 2017 v historickom paláci v Tivoli, asi 30 kilometrov od Ríma.

Zatiaľ vraj žiadnu krízu nemali. „Hádame sa zriedkavo, väčšinou pre úplné nezmysly. Hádky netrvajú dlho a väčšinou sa končia smiechom,“ hovorí Pavol. Ale recept na šťastný vzťah majú. „Je to tolerancia, komunikácia a hlavne veľa, veľa lásky. Dôležité je vedieť partnera príjemne prekvapiť. Ja som k prvému výročiu svadby zložil manželke pieseň ONA,“prezrádza Pavol.

Ivana (33) a Pavol (36) Petríkovci Foto: archív

Základom dobrého vzťahu je láska

„Schopnosť milovať máme vrodenú. Niekto celoživotne ľúbi len jedného partnera, iní sú tzv. večnými hľadačmi lásky,“vysvetľuje psychologička a sexuologička Danica Caisová. „Prvým predpokladom dobrého vzťahu je vybrať si človeka, ktorý sa k nám hodí. Od ľudí žijúcich v dlhoročnom zväzku často počujeme, že čím dlhšie spolu žijú, tým sa majú radšej. Je to tak. Po rokoch to už síce nie je vášeň a spaľujúca túžba, tie vyprchajú, ale láska a súhra zostávajú,“pripomína odborníčka.

Ak sa partneri majú radi, snažia sa jeden druhému vyjsť v ústrety. Sex podľa Caisovej nie je všeliekom na dlhodobo neriešené partnerské problémy. „Ani najlepší sex ich neurovná. Nefunguje to ani tam, kde je dlhodobý nesúlad vo frekvencii sexu. Dôležitý je kompromis: vo frekvencii aj v spôsobe sexu,“ upozorňuje. „V páre je dovolené všetko - ale obaja musia súhlasiť,“ dodáva.

O všetkom sa rozprávajte

Marcela (26) a Michal (22) Židekovci

Michal Židek z Trenčianskej Teplej vďaka vysnívanej práci šoféra kamióna spoznal Marcelku (26). „Vo firme robila dispečerku. Na začiatku sme si nepadli do oka. Hašterili sme sa, častovali nepublikovateľnými výrazmi,“smeje sa Michal. Lenže nakoniec sa do seba zamilovali. Mladík požiadal svoju „kamiónovú“ lásku na medzinárodnom zraze o ruku. Súhlasila, takže po roku sa 21. apríla 2018 zobrali.

Hoci je ich vzťah krátky, majú recept, ako ho udržiavať. „Pri problémoch si sadneme a všetko rozoberieme. Kvôli malichernostiam sa nesmieme vadiť. Problémy sú, aby sa riešili,“ hovorí Michal. „Chybu si musíme priznať, aj keď to nie je jednoduché. Ale spoločné udobrovanie je krásne!“ dodal.

Marcela (26) a Michal (22) Židekovci Foto: archív

Treba si vedieť odpustiť

Ján (72) a Agnesa (69) Hubovci

Manželia z Plavnice oslávili zlatú svadbu, teda 50 rokov spolunažívania, vlani v októbri. K šťastnému vzťahu musia podľa dvojice, ktorá má 12 vnúčat, prispieť obaja partneri. „V prvom rade si musíte vedieť navzájom prepáčiť. Nikto totiž nie je bez chyby,“ ponúkajú recept na dlhoročné šťastné partnerstvo.

Dokonalý pár, ktorý by nikdy nezažil problémy, podľa Hubovcov neexistuje. „Každý si prejde krízami, nesmiete sa však poddať. Stále hovorím, že človek by mal vážiť každé slovo. Ak ho raz vypustite z úst, už ho naspäť nevezmete a to platí aj o vzťahoch,“ prízvukuje Ján.