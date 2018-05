Mafiánske prepojenia v politike: Vykrikujú si ich dve parlamentné strany

V parlamente to medzi dvomi tábormi poriadne iskrilo.

Sme rodina je mafiánsko-policajná strana, hovorí predseda SNS a parlamentu Andrej Danko, ktorý pripomína, že strana vznikla neštandardne - kúpou. Tomu chce zabrániť zákonom, ktorý avizuje už mesiace, no dosiaľ ho nepredstavil.

Hnutie Borisa Kollára sa bráni. SNS podľa neho útočí preto, že má kollárovcov v zuboch a bojí sa únikov informácií o kauzách a nákupoch národniarov.

Za všetkým hľadaj ženu

Ostrú výmenu názorov v pléne spustil návrh Antona Hrnka (SNS) odvolať poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Dôvodom sú jej niekdajšie kontakty s mafiánmi a obava z jej ovplyvniteľnosti či vydierateľnosti.

Sme rodina aj zvyšok opozície vidia za návrhom SNS účelovosť a snahu prekryť vlastné kauzy a netransparentné nákupy. „Pán Danko, strašne vás štve, že ste sa museli roky pchať niekam a robiť 'podržtašku' a príde nejaký Kollár a urobí za minimálne náklady výsledok ako vaša strana,“ doplnil Peter Pčolinský zo Sme rodina.

Šéfovi SNS a NR SR vyčíta útoky na Krištúfkovú. „Ste strašný frajer, takto útočiť na ženu. Prečo nejdete do otvoreného politického súboja? Toto je u vás hrdo, odborne a slušne? Útočiť na ženu? Je to úbohé,“povedal Pčolinský.

Viacerí koaliční partneri mu podľa jeho slov povedali, že návrh na odvolanie Krištúfkovej je absolútny nezmysel. „Ale musia, lebo vraj Danko si postavil hlavu, lebo potrebuje vrátiť úder Krajniakovi, ktorý v reportáži fínskej televízie hovoril o províziách na ministerstve obrany,“doplnil Pčolinský, podľa ktorého je Dankov problém jeho ego.

Tvrdé slová o base

„Nie je nič horšie, ako keď vznikne Sme rodina,“reagoval Danko a pripomenul, že Kollár pri zakladaní stranu kúpil. Opäť avizoval zákon o politických stranách. Ten by mal upraviť fungovanie politických strán, nastaviť limity na počet členov a tiež riešiť situáciu s kupovaním politických strán.

Pčolinskému odkázal, že by v parlamente nesedel, keby jeho brat nebol policajt, ktorý mal pomáhať ošetriť niektoré veci. „Urobili ste si mafiánsko-policajnú stranu. Dovolíte si povedať o províziách, o hlúpostiach, lebo viete, že sa vám tu nič nestane,“hovoril ďalej Danko a pripomínal aj poslaneckú imunitu.

V súvislosti s návrhom na odvolanie Krištúfkovej z výboru doplnil, že dôvodom nie sú staré veci, ale že je tu vážna obava, že ju vie niekto ovplyvňovať a vydierať. „Nezľakneme sa vás, nebojíme sa vás, budeme bojovať, kým neskončíte v base,“reagoval Boris Kollár, ktorý za útokom SNS na Sme rodina vidí pomstu za to, že hnutie žiada zverejnenie informácií o nákupoch na ministerstve obrany. „Žiadame, aby sa veci neutajovali, veď ide o verejné financie,“podotkol a poukázal na kauzy SNS.