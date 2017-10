Láska československému prezidentovi nepriala: Prvá manželka ho podviedla, druhá mu zomrela

Lásku mu osud neprial! Prezident bývalého Československa Gustáv Husák († 78) mal dve manželky. S prvou sa rozviedol, druhá zahynula pri havárii vrtuľníka pred 40 rokmi. Vieru Husákovú († 54) pritom prevážali z východného Slovenska do hlavného mesta iba pre banálnu zlomeninu ruky. Možno keby nebola prvou dámou, ale obyčajnou ženou, mohla ešte roky žiť...

Keď sa Gustáv Husák a Viera Millerová dali dohromady, žili ešte v predošlých manželstvách. On sa však práve rozvádzal a neskôr tak urobila aj ona. Významný komunistický politik vtedajšieho Československa a novinárka žili spolu desať rokov na divoko. Zasiahol vraj prvý muž vtedajšieho Zväzu sovietskych socialistických republík Leonid Brežnev a vyčítal Husákovi nemorálny život.

20.10.1977 BRATISLAVA: Z vrtuľníka zostali iba trosky. Foto: Internet

Ten spočiatku odolával, ale nakoniec sa podvolil a s Vierou sa v roku 1973 zosobášili. Bola to maličká svadba, len so svedkami, pracovníkmi Úradu vlády. Napriek tomu Viera zostala v Bratislave, za manželom do Prahy jazdila iba občas. Údajne ako manželia ani nežili, vraj to bolo skôr veľké priateľstvo. Husák zrejme nedokázal zabudnúť na prvú manželku, režisérku Magdu Lokvencovú.

Lenže Viera bola pani prezidentová a podľa toho sa k nej aj správali. Stalo sa jej to osudným. V októbri 1977 bola v Bardejovských Kúpeľoch. Ako silno krátkozraká zrejme prehliadla schodík, spadla a zlomila si ruku. V Bardejove by si s tým určite poradili. Lenže do kúpeľov okamžite priletel hlavný chirurg bratislavského Štátneho sanatória profesor Pavol Novák.

Pri havárii zomrelo 5 ľudí. Foto: Internet

Napriek protestu Husákovej rozhodol o prevoze do Bratislavy. Keď sa blížili k cieľu, padla hustá hmla. Ľudia na letisku dodnes tvrdia, že takú nikdy predtým ani potom nezažili. Posádka mohla pristáť v Piešťanoch, ale odmietla. Onedlho sa vrtuľník v 60-kilometrovej rýchlosti zrútil do kukuričného poľa pri bratislavskom letisku.

Záchranárom znemožňovala orientáciu hmla a tma. Navyše nevedeli, kde presne vrtuľník spadol. Našli ho po 50 minútach. Dvaja piloti, mechanik aj Viera Husáková boli mŕtvi. Chirurg Novák zomrel v nemocnici. Keď sa o tragédii dozvedel Gustáv Husák, podľa očitého svedka len vzlykol a vyhlásil, že chce byť sám.

Na mieste nešťastia

Vrtuľník prilietal do Bratislavy v noci a za veľkej hmly. Viditeľnosť sa znížila zo 400 na 50 metrov. Stroj klesol pri pristávaní príliš nízko a narazil do zeme. Odseklo mu chvost a niekoľkokrát sa prevrátil.

Podviedla ho, aj tak ju vždy miloval

Gustáv Husák mal dve manželky. Hovorí sa, že viac miloval prvú, režisérku Magdu Lokvencovú. Napriek tomu, že keď bol vo väzení, ho podviedla. Magda Lokvencová sa s vysokoškolákom Husákom zoznámila ešte ako stredoškoláčka. Mali rovnaké názory nielen na život, ale aj na politiku. Vzali sa v roku 1938, hoci Magdin otec tým vôbec nebol nadšený.

V roku 1944 sa im narodil syn Vladimír, o dva roky neskôr Ján. Lenže kým Husák sa aj po vojne stále viac politicky angažoval, Magda sa intenzívnejšie venovala divadlu. Doma mali preto dve pomocníčky, ktoré sa starali o domácnosť aj o deti. Magda stála v roku 1946 pri vzniku bratislavskej Novej scény. Ako neskôr povedal Ladislav Chudík, považoval ju za inteligentnú a nadanú, ale pri Husákovi mal pocit, že ho divadlo vôbec nezaujíma.

Magda Lokvencová sa presadila ako režisérka. Foto: archív

Lenže v roku 1951 Husáka za-tkli a po vykonštruovanom procese uväznili. Odsúdili ho na doživotie. Vladimír Clementis napríklad zaplatil za tieto procesy životom. Manželstvo Husákovcov už pred jeho uväznením nebolo najideálnejšie. Magda síce za Husákom chodila do väzenia a povzbudzovala ho, ale dala sa dohromady s hercom Ctiborom Filčíkom.

Podľa niektorých aj preto, aby zvládla ťažké časy. Keď Husáka po desiatich rokoch prepustili, chvíľu ešte veril, že s Magdou budú znova žiť spolu. Nestalo sa tak, ona podala žiadosť o rozvod. Husák však vždy o Magde hovoril ako o svojej veľkej láske. Na jej pohrebe v roku 1966 jediný raz verejne plakal.

Pôvod pani prezidentovej

Viera Čáslavská sa narodila v Bratislave, ale pochádzala z českej rodiny. Vychovávala ju francúzska guvernantka a vyštudovala právo. Vydala sa za právnika Jozefa Millera, s ktorým mala dve deti. Pôsobila ako novinárka v Pravde, Slovenke, Kultúrnom živote a v Novom slove. Bola aj tlmočníčka a prekladateľka.

Otrasný pohľad na nebohú prvú dámu po havárii. Foto: Internet

S Husákom sa všetko zmenilo

Viera sa s Husákom spoznala už počas SNP, ešte pred manželstvom s Millerom. Znova sa stretli až v 60. rokoch, keď sa Husák vrátil z väzenia. V roku 1973 sa zobrali. O dva roky sa Husák stal prezidentom.

24. 10. 1977 BRATISLAVA: Veľkolepý pohreb Viery Husákovej. Foto: tasr

Podporovala ho a radila mu

Sama Viera vraj nepovažovala manželstvo za najšťastnejšie, Husákovcov však spájalo mnohé. Viera manžela obdivovala a uznávala. Dôverovala mu a prijala jeho názory. Keď bol v Prahe, informovala ho, čo sa deje v Bratislave, keďže patrila k významným tunajším rodinám i novinárom.

Herec Ctibor Filčík. Foto: archív

Na pohrebe rečnil Štrougal

Rozlúčka s Vierou Husákovou bola slávnostná, ako sa na prvú dámu patrilo.Od piatka 21. októbra do nedele 23. októbra sa mohli ľudia na Pražskom hrade podpísať do kondolenčnej knihy. Urobil tak napríklad aj známy režisér Otakar Vávra. Verejnosť sa s Vierou Husákovou rozlúčila v pondelok 24. októbra.

Smútočný prejav v bratislavskej sieni Slovenskej filharmónie predniesol Lubomír Štrougal. Rakvu previezli na cintorín v Slávičom údolí. Biely náhrobný kameň Viery Husákovej je v časti venovanej významným osobnostiam, neďaleko hlavného vchodu