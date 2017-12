LÁKAVÉ ZĽAVY v obchodoch pokračujú: Ak ste ich nestihli v piatok, máte na to ešte celý víkend!

To je paradox! Na jeden deň pripadajú úplne dva protichodné sviatky. Posledný novembrový piatok je medzinárodným dňom nenakupovania, ale aj šialených obchodníckych zliav Black Friday. Zdá sa, že Slovákov viac zaujalo nakupovanie, ako vyhýbanie sa obchodom. Predajcovia ale avizujú, že akciám v obchodoch ešte neodzvonilo.

Black Friday na Slovensku síce nevyvoláva taký ošiaľ ako na západe, ale ani slovenskí obchodníci sa včera nesťažovali. Mnohé predajne ponúkajú lákavé zľavy aj počas nasledujúcich dní.

Nával mali predajne s elektronikou

V hlavnom meste nám predavači potvrdili, že ľudia sa v obchodoch hemžili už od rána. „Očakávame vysoké tržby, rozhodne by som to ale zatiaľ nenazvala ošiaľom," zhodnotila v piatok doobeda jedna z predavačiek.

Nedočkaví zákazníci sa hrnuli najmä do predajní s elektronikou. V hlavnom meste aj v Banskej Bystrici čakali ľudia pred obchodmi ešte pred ich otvorením. Nakúpiť potom stihli aj za rekordných päť minút.

Tovar mali totiž vopred objednaný alebo vytypovaný. Spokojní odchádzali s televízormi, práčkami, notebookmi či hernými konzolami.

Ľudia si odnášali z obchodov úlovky v podobe elektroniky či oblečenia. Foto: reg

„Vedela som, že na tovar, ktorý chcem, bude 50-percentná zľava. Tlačenice mi neprekážajú. Kúpila som televízor za 399 eur. Ušetrila som 400 eur," pochválila sa pani Eva (54) zo Slovenskej Ľubče.

Zľavy nezaujali všade

Košické obchodné centrum, naopak, doobeda zívalo prázdnotou. Dôvodom však podľa miestnych predavačov mohlo byť otvorenie konkurenčného obchodného centra v Prešove, ktoré ponúkalo veľké uvádzacie zľavy.

Košické obchodné centrum, naopak, doobeda zívalo prázdnotou. Foto: reg

„Neprišiel som kvôli akcii. Kúpil som domáce kino za 600 eur. Ušetril som dve stovky, ale aj keby nebola akcia, aj tak by som nákup zrealizoval," povedal Peter (24) z Buzice.

Treba si dávať pozor

Odborníci však ohľadom Black Friday upozorňujú, že lákavé zľavy nemusia byť vždy tou najvýhodnejšou voľbou. „Ľudia by nemali pozerať len na výšku zľavy. Mali by si porovnať, koľko produkty stoja inde a koľko stoja na internete. Obchodníci často zavádzajú a umelo zvyšujú ceny," upozornil Miroslav Tulák zo Združenia slovenských spotrebiteľov.

Čierny piatok využívajú každoročne obchodné reťazce či e-shopy na celom svete na prilákanie miliónov zákazníkov na predvianočné míňanie peňazí. Táto akcia sa stále viac udomácňuje aj na Slovensku, a to predovšetkým v online obchode.

Protipóly Čierneho piatku

Black Friday je paradoxne aj Medzinárodným dňom nenakupovania, teda snahou o pravý opak. V roku 2012 sa newyorská inštitúcia 92nd Street Y rozhodla vytvoriť ďalší protipól „Darovací utorok“.

K jednej z najväčších medzinárodných filantropických iniciatív, ktorá bude 28. novembra, sa zapojilo tento rok aj Slovensko. #GivingTuesday spája neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov. Je možné darovať financie, potrebné veci, svoj čas alebo skúsenosti.

Koľko minie priemerný Slovák?

Každý člen slovenskej domácnosti v priemere minie ročne spolu 5 131 eur, čo je na jednu osobu v prepočte asi 14 eur denne. Realita je taká, že z roka na rok spotreba slovenských domácností rastie.

Slováci si totiž vďaka zlepšujúcej sa ekonomickej situácii, vrátane klesajúcej nezamestnanosti a rastu platov, môžu dovoliť míňať v obchodoch viac.

Ako vznikol Black Friday?

Ekonomický analytik Peter Bukov uvádza, že podľa šéfa webu Vocabulary.com Bena Zimmera sa tento pojem začal používať vo Filadelfii niekedy v 60. rokoch.Miestna polícia ho tak začala nazývať z dôvodu zlej dopravnej situácie, keď sa húfy ľudí valili za nákupmi. Názov Čierny piatok sa však nepáčil obchodníkom. Chceli ho nazvať Veľkým piatkom. Neujalo sa to. Dnes je Čierny piatok symbolom konzumerizmu po celom svete.

Čo prilákalo ľudí v piatok do obchodov?

Samuel (27), Banská Bystrica"Sú akcie, tak som to využil. Vedel som, že tu bude veľa ľudí, ale dá sa to zvládnuť. Kúpil som playstation za 199 eur a ovládanie k tomu za 50. Ušetril som asi 70 eur."Paulína (55), Banská Bystrica"Dnes sú dobré ceny, takže prísť sem ma neodradil ani nával ľudí. Skôr som sa bála, že to bude vykúpené. Kúpila som playstation za 199 a notebook za 295 eur. Dokopy som ušetrila 170 eur."Daniela (72), Bratislava"Prišla som sa sem len pozrieť a keď som videla darček, kúpila som ho. Napriek tomu, že o Black Friday viem, nešla som len pre zľavy. Kúpila som elektroniku. Ušetrila som asi 50 percent." Michal (23), Bratislava"Ja som sa sem dnes prišiel najesť. Nenakupujem. Mama sa ma pýtala, či sa na to chystám, ale povedal som, že nie. Všetko mám. Celkovo ma nákupy počas zliav otravujú, všetky tie zľavové kupóny a akcie."Peter (24), Buzica"Neprišiel som pre akciu. Kúpil som domáce kino za 600 eur. Ušetril som dve stovky, ale aj keby nebola akcia, aj tak by som nákup zrealizoval."Cecília ( 63), Košice"Kúpila som známy mixér z reklamy. Ušetrila som 40 eur, ako dôchodkyňu ma to potešilo. Peniažky použijem pre vnúčatká."Alexandra (40), KošicePrišla som práve preto, že sú dnes veľké akcie. Dcéra potrebuje zimnú bundu. Ušetrila som 15 eur. Za tie si kúpi syn nálepky, ktoré zbiera.