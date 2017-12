Katka (24) a Vlaďka (24) porazili smrteľnú chorobu: Jedine TÁTO liečba nás mohla zachrániť!

Veľkým úspechom sa môžu pochváliť lekári z Kliniky hematológie a transfúziológie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Podarilo sa im prekonať magickú stovku v počte transplantácií krvotvorných buniek za rok, čím sa zaradili k európskej špičke. Unikátny zákrok zachránil od istej smrti aj Katku (24) a Vlaďku (24). Študentky dostali druhú šancu na život.

Katka z obce Dulov dostala facku od života, keď jej ako prváčke na „výške“ zistili leukémiu. Študentka geografie si jedného dňa na nohách všimla modriny, ktoré sa postupne zväčšovali. Krvné testy odhalili zákernú chorobu. Aj Vlaďka z Nových Zámkov ochorela akoby z ničoho nič. Nemala tušenie, že jej úplne zlyhala kostná dreň a jej telo si už nedokáže vytvárať krvinky.

Zákrok sa podobá na klasickú transfúziu krvi. Foto: Martin Domok

„Začala som sa zrazu cítiť veľmi slabá, unavená, nevedela som prejsť pár metrov. Jedinou liečbou je transplantácia krvotvorných buniek. Keďže nemám súrodenca, tak ma zaradili na čakaciu listinu a hľadali mi vhodného darcu,“ hovorí. Ako študentka medicíny vedela, že je zle. „Ide o veľmi vážne ochorenia. Aj keď dievčatá vyzerali fantasticky, keby neboli transplantované, tak ich tu nemáme. To sú život ohrozujúce stavy,“ povedal už usmiaty Martin Mistrík, vedúci transplantačného programu Kliniky hematológie a transfúziológie.

Katku zachránila neznáma darkyňa z Nemecka a Vlaďku anonymný muž z Poľska. Slovensko je našťastie zapojené do medzinárodnej databázy darcov. Ak pacientovi nedaruje krv príbuzný, šanca na zhodu je veľmi malá. A vtedy treba hľadať po celom svete. Obe dievčatá museli podstúpiť prípravný režim. Transplantácia krvi vyzerá veľmi podobne, ako keby človeku podali transfúziu.

Po transplantácii krvotvorných buniek sa vytvára zdravá krv. Foto: Martin Domok

Do žíl pacient dostane špeciálne pripravené krvotvorné bunky od darcu. „Podobná je samotná technika, ale je to rozdiel od darovania krvi, lebo zhoda musí byť veľmi vysoká,“ objasňuje hematológ. Keď sa v tele dievčat začal tvoriť dostatok zdravých krviniek, prepustili ich do domácej liečby, kde museli dodržiavať prísne opatrenia. Ešte asi rok trvalo, kým si ich telo opätovne vybudovalo imunitu.

„Cítim sa super, doteraz nemám žiadne ťažkosti a môžem žiť plnohodnotný život,“ teší sa Vlaďka. Dokonca napísala diplomovú prácu na tému svojej choroby. V budúcnosti chce službu lekárov splatiť a pomáhať podobným pacientom. „Práve choroba ma prilákala k hematológii,“ dodáva. Katka sa už teší na magisterský titul a v pláne má podnikať. „Mám sa veľmi dobre, nemôžem sa sťažovať,“ dodáva dievčina s úsmevom. Transplantácie krvotvorných buniek zachraňujú životy pacientov s akútnou chronickou leukémiou, vrodenými alebo so získanými poruchami zrážania krvi či pacientov po transplantácii, ak nastali komplikácie.

100 transplantácií krvi je náročných ako

65 operácií transplantácie srdca

124 operácií transplantácie pečene

232 operácií transplantácií obličiek