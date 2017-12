Juraj Droba je oficiálne na čele BSK: Čo plánuje urobiť ako prvé?

Juraj Droba zložil sľub a oficiálne sa tak ujal funkcie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Stalo sa tak v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Poslanecký sľub zložili aj prítomní novozvolení členovia krajského parlamentu.

"Dnešným dňom sa to pre nás začína. Odhodlanie máme a je v nás potenciál. Treba si vyhrnúť rukávy a pustiť sa s chuťou do práce," zdôraznil na pondelkovom ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK nový predseda Juraj Droba.

Zložený sľub sa podľa neho stáva záväzkom zodpovednosti za tvár a prosperitu Bratislavského samosprávneho kraja na ďalších päť rokov.

Podľa nového predsedu je jeho povinnosťou i povinnosťou nových krajských poslancov robiť veci lepšie, lebo ľudia očakávajú viditeľnejšie výsledky, ale je zároveň pripravený nadviazať na všetko dobré, s čím prišlo bývalé vedenie kraja.

Aké budú jeho prvé kroky?

Venovať sa je podľa Juraja Drobu potrebné viacerým oblastiam v kompetencii kraja, ako doprave, zdravotníctvu, sociálnym veciam, životnému prostrediu, školstvu, kultúre, športu, ale tiež regionálnemu rozvoju. Taktiež je potrebné otvoriť Úrad BSK obyvateľom kraja.

"Ľudia tu nie sú pre nás, ale my sme tu pre nich. A nie je to len Bratislava a mestské časti, ale aj okresy Malacky, Pezinok a Senec musia byť pre nás rovnako dôležité ako Bratislava alebo jej mestské časti," zdôraznil politik. Ten si pondelkovým dňom podľa vlastných slov vyzlieka zelené stranícke tričko a je pripravený pracovať pre všetkých obyvateľov kraja.

A to bez ohľadu na to, či sú konzervatívci, alebo liberáli, či sú Slováci, Maďari, alebo inej národnosti a tiež bez ohľadu na to, či ich predkovia sú z tohto regiónu, alebo sa presťahovali do kraja za prácou alebo štúdiom.

Sľub zložili aj poslanci

Okrem nového predsedu BSK zložilo sľub aj 49 poslancov z 50-členného bratislavského krajského zastupiteľstva. "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy Bratislavského samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ústavno-právne predpisy a pri výkone funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia," sľubili prítomní poslanci.

Sľub spečatili svojím podpisom a podaním ruky predsedovi BSK Drobovi. Slávnostného ceremoniálu sa nezúčastnila poslankyňa Mária Kisková, ktorá je na zahraničnej pracovnej ceste.

Frešove slová

Odchádzajúci predseda kraja Pavol Frešo sa poďakoval poslancom doterajšieho bratislavského krajského zastupiteľstva za ich prácu, ktorú v predchádzajúcom volebnom období vykonali.

Novému vedeniu kraja a novým členom poslaneckého zboru zároveň zaželal, aby sa im spoločnými silami podarilo posunúť Bratislavský kraj a aby sa lepšie darilo napĺňať predstavy a sľuby.

Počet poslancov stúpol

V Zastupiteľstve BSK bude nasledujúcich päť rokov 50 poslancov, oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu stúpol ich počet o šesť. V Zastupiteľstve BSK bude 34 poslancov zastupovať Bratislavu, šesť okres Malacky a po piatich poslancoch budú mať okresy Pezinok a Senec.

Polovicu zastupiteľstva tvoria nezávislí kandidáti, 17 poslancov sa dostalo do zastupiteľstva s podporou koalície SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska, ďalších šesť ako kandidáti koalície Most-Híd, Smer-SD, SKOK – Európski liberálni demokrati, SZ, SDKÚ-DS a Starostovia a nezávislí kandidáti. V zastupiteľstve bude i kandidát Nezávislého fóra a strany Doma dobre. Vekový priemer poslancov je 45,5 roka, štvrtinu poslancov tvoria ženy.

O zložení krajského poslaneckého zboru rozhodli voliči prostredníctvom 176.100 platných hlasovacích lístkov, ktoré počas volieb do VÚC odovzdali v 569 volebných miestnostiach 24 volebných obvodov BSK. O voľbe predsedu BSK rozhodlo 180.490 platných hlasovacích lístkov. Kandidáta pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska) Juraja Drobu podporilo 36.864 voličov, získal tak 20,42 percenta hlasov.