Jeden z najčítanejších spisovateľov Jozef Karika (39): Zarábam viac ako premiér!

Je dôkazom, že aj na Slovensku sa dá písaním kníh veľmi slušne uživiť! Spisovateľ Jozef Karika (39), autor známych románov V tieni mafie či Trhlina, hovorí, že posledných pár rokov zarába viac ako náš premiér. Je pravda, že takých autorov veľa nie je.

Robili ste hovorcu Mestského úradu v Ružomberku a správcu Vlkolínca, boli ste aj televíznym redaktorom. Potom ste prišli s kriminálnymi až hororovými knihami. Nie je to príliš razantná zmena?

Veľa autorov si najprv vyskúšalo niekoľko zamestnaní. Veď ak chcete písať, musíte mať v prvom rade čo povedať. A k tomu patria aj skúsenosti z rôznych pracovných kolektívov. Musíte porozumieť ľuďom a to sa spoza stola určite nedá.

Hneď prvý román V tieni mafie sa stal obrovským bestsellerom. Povedali ste, že sú v ňom aj autobiografické prvky, lenže hlavná postava je vrah!

Patrím ku generácii, ktorú rozomleli deväťdesiate roky a najmä ich bezprostredné spoločenské i morálne dosahy. Postava Michala Harvana, na ktorú narážate, je personifikáciou tejto generácie – začínali sme v stave nevinnosti a idealizmu, na ktorom si komunistická propaganda zakladala. Po revolúcii sme prišli nielen o dovtedajšiu nevinnosť, ale aj o ideály, ktoré sa ukázali celkom falošné. Získali sme však slobodu, s ktorou si každý naložil po svojom. Niekto sa vyšvihol do titanských výšok, iný zas celkom „zahučal“. Postava si so sebou nesie veľa ozajstných zážitkov, ktoré sú dôverne známe desaťtisícom čitateľov.

Harvan je slušný a vzdelaný muž. Môže byť z neho mafián?

Román zachytáva práve takúto premenu, ide do hĺbky a neuhýba pohľadom. Mafia ma však nezaujíma. Toto slovo používam v knihách na označenie kriminálneho systému, ktorý sa u nás rozmohol po revolúcii. Jeho súčasťou sú aj desaťtisíce pôvodne slušných ľudí, ktorí sa, či už chtiac, alebo nechtiac, ocitli na temnej strane.

Je to poriadne drsná kniha. Vychádzali ste z konkrétnych prípadov alebo ste naschvál pritvrdili?

Je to najdrsnejší román slovenskej literatúry. Deväťdesiate roky aj všetci ľudia, ktorých táto epocha doslova rozžula a zhltla, si zaslúžili, aby sa o tomto období písalo realisticky a bez príkras. Hoci to nie je vždy príjemné čítanie, akékoľvek zmäkčovanie by som tu bral ako svoje autorské zlyhanie.

Ako prijali ľudia z Ružomberka vaše knihy? Nevyčítali vám, že ste ich v nich zachytili?

Neriešil som nikoho konkrétneho. Takí zaujímaví zas Ružomberčania, bez urážky, nie sú. Išlo mi o zachytenie korupčných a kriminálnych vzorcov, ktoré sú rovnaké na celom Slovensku. Po vydaní knihy mi písali ľudia od Malaciek až po Michalovce, že presne takto to u nich fungovalo či stále funguje.

Nedávno vám vyšla nová kniha Čierny rok: Vojna mafie. Aj tam sú autobiografické prvky?

Je to najväčší slovenský román za päťdesiat rokov. Ide o kriminálnu drámu z rokov 1997 – 1998 a je to voľné pokračovanie môjho románu Čierna hra: Vláda mafie. Autobiografické je jedine to, že zachytáva deväťdesiate roky tak, ako som ich vnímal.

Po mafii prišla Trhlina, príbeh takmer s hororovými prvkami. Bolo aj získavanie podkladov také pochmúrne?

Medzitým som napísal román Na smrť, ktorý sa odohráva v 30. a 40. rokoch minulého storočia na Slovensku, v Amerike, Nemecku, na Ukrajine a na území dnešného Poľska. Okrem iného sa zaoberá osudmi Židov deportovaných zo Slovenska. V rámci prípravy som prečítal asi päťdesiat odborných kníh o holokauste, deportáciách, fungovaní koncentračných táborov a podobne. Oproti tomu je získavanie podkladov na moje literárne horory ako Strach, Tma alebo Trhlina úplnou pohodou.

Chystáte niečo nové?

V rôznom štádiu rozpracovania mám 23 románov. Koľko z nich nakoniec uzrie svetlo sveta, si netrúfam odhadnúť. V minulých rokoch to bolo asi 15 – 20 percent z rozpracovaných projektov.

Prečo sa spisovatelia, až na pár výnimiek, písaním neuživia?

Písaním sa živím takmer desať rokov. Všetci spisovatelia, ktorí sa naň plne sústredia, makajú a za niečo stoja, sa tým u nás dosť lukratívne uživia. Keď niečo robíte dobre, mali by ste na tom aj dobre zarobiť.

Čo to znamená, že vás písanie uživí?

Už skoro dekádu patrím do špičky najpredávanejších slovenských autorov. Napísal som šestnásť kníh, mnohé vyšli aj v cudzojazyčných prekladoch. V posledných rokoch zarábam viac než náš premiér. Myslím tým, samozrejme, jeho oficiálny príjem.

Na Slovensku ste spisovateľská hviezda. Obkľúčia vás na akciách fanúšičky?

Áno. A niet sa čomu čudovať. Príbehy sú predsa o silných emóciách, takže je to logické. Nikdy som však tento prenos emócií z príbehu na autora nevyužil ani nezneužil. Nepotrebujem to.

Ak chce byť niekto spisovateľ, akú základnú radu by ste mu dali?

Neriešiť hlúposti, sústrediť sa na špičkovo kvalitné písanie a myslieť vo veľkom.

Viete si predstaviť, že vám dôjde chuť písať?

Každá činnosť môže človeka prestať baviť, ale zatiaľ mi to nehrozí.

Kto je Jozef Karika

Narodil sa 15. 11. 1978 v Ružomberku.

Na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela vyštudoval históriu a filozofiu.

Pôsobil ako hovorca mesta Ružomberok, vedúci marketingového oddelenia úradu, správca skanzenu vo Vlkolínci, televízny redaktor.

Jeho prvé diela boli o mágii.

Označujú ho ako experimentálneho spisovateľa a publicistu.

Detstvo spojené s knihami

Pamätáte si okamih, keď ste si povedali: Tak, a teraz idem písať!? „Predstavte si svoj najkrajší a najšťastnejší zážitok z detstva. Mne sa spája s príbehmi a ich magickou silou. Či už to bolo mamino rozprávanie, čítanie rozprávok, ich pozeranie v televízii, alebo počúvanie v rozhlase, mne sa to najkrajšie v detstve vždy nejako spájalo s príbehmi.“

Rozprávky a sci-fi

Aké knihy ste čítali v detstve? „Najprv rozprávkové, neskôr najmä sci -fi a dobrodružné. Veľkým míľnikom boli Traja pátrači a príbehy pána Tragáčika. Čítal som aj veľa detektívok od Agathy Christie. Neskôr, po revolúcii najmä veľa fantasy. Obzvlášť zapálene napríklad knihy od Terryho Pratchetta. Mali na mňa veľký vplyv nielen z literárnej, ale aj z ľudskej stránky.“

Neznáme pasáže

Na vašej webovej stránke sú nepublikované pasáže z knihy V tieni mafie. Prečo neboli uverejnené? „Každý rukopis prechádza redakčným procesom, v ktorého rámci sa učeše. Keďže išlo o moju románovú prvotinu, bolo takýchto scén viac. Väčšinou odkazovali na niečo, čo už bolo v rukopise predtým jasne povedané alebo zbytočne rozvíjali niektoré momenty deja.“

Nie je iba spisovateľ

Ako by ste sa charakterizovali ako spisovateľ? „Posúdenie mojich autorských kvalít prenechám čitateľom. Okrem písania sa však venujem najmä iniciatívam My sme les a Zachráňme Čergov. Keďže sa moje horory odohrávajú v lesoch, často chodievam do hôr a potvrdzujem, že to, čo sa deje v našich lesoch, neraz aj v takzvane chránených oblastiach, je nenormálne a dosiahlo to rozmery ekologickej katastrofy.“