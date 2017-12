Je čas na vianočné nákupy! Koľko dáme za potraviny u nás a koľko v zahraničí?

Či sa vám to pozdáva, alebo nie, od Vianoc nás delí už iba necelý mesiac. Takže už je pomaly načase rozmýšľať nad darčekmi a plánovať, čo nakúpite. Ale nielen pod stromček, ale aj na sviatočný stôl. Takže niektorí sa už vybrali aspoň po potraviny, ktoré do Vianoc vydržia. My sme šli ešte ďalej, až za hranice, a zistili sme, čo sa vyplatí nakúpiť na Slovensku a po čo je lepšie zájsť k susedom.

Poľsko: K cenovo najvýhodnejším miestam nákupov patrí stále Poľsko. Aj orechy sú tu najlacnejšie zo všetkých okolitých krajín. Foto: reg

Je čas na vianočné nákupy! Koľko dáme za potraviny u nás a koľko v zahraničí?

Autori: db, kon, mk