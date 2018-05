Hlavné mesto Bratislava má plán, ktorým osloví zahraničných aj domácich návštevníkov: Toto zažijete len u nás

Možno s tým nebudú mnohí Slováci súhlasiť, no „krásavica“ na Dunaji má svoje čaro. Potvrdila to aj bronzová priečka v rebríčku „najzelenších“ miest pre turistov, ktorý vypracovala cestovná kancelária TravelBird. Bratislava predbehla dokonca Prahu či Viedeň. Aby však naše hlavné mesto lákalo ešte viac zahraničných aj domácich hostí, vytvorilo reklamnú stratégiu, ktorá má zviditeľniť Bratislavu. A tieto unikátne turistické ťaháky jej v tom majú pomôcť.

Vesmírna prechádzka

Skúste sa na hlavné mesto pozrieť z výšky 85 metrov nad zemou! Prechádzka po lávke okolo vyhliadkovej veže UFO prináša extrémny zážitok. Alebo sa spustite stometrovou lanovou dráhou dolu na pláž.

Vstupné: UFO - 7 eur, prechádzka po lávke - 39 eur, lanovka - 39 eur

Z veže máte mesto ako na dlani. Foto: MATEJ KALINA

Synagóga



V Bratislave kedysi žila najväčšia židovská komunita na Slovensku. Staré časy pripomínajú viaceré pamiatky. Jednou z nich je aj synagóga na Heydukovej ulici, ktorá dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. Dostavali ju v roku 1926. Nezabúdajte na vhodné oblečenie, ide o sakrálne miesto.

Vstupné: Skupinové návštevy do synagógy a múzea sú možné na požiadanie

Synagóga Foto: archív

Nekonečný priestor z kníh



Jedinečný projekt Pasáž od Mateja Kréna vám poriadne zamotá hlavu. Nájdete ho v Pálffyho paláci. Inštalácia, ktorú ocenili aj svetoví odborníci, dosahuje ilúziu nekonečného priestoru z kníh.

Základné vstupné: 2 eurá

Nekonečný priestor z kníh Foto: archív

Danubiana



Galéria Danubiana Meulensteen Art Museum sa síce nenachádza priamo v hlavnom meste, no cestovať približne 15 kilometrov do Čunova sa pre ňu rozhodne oplatí. Budova sa nachádza na poloostrove vystupujúcom do rieky Dunaj. V galérii sa konajú výstavy popredných medzinárodných umelcov.

Vstupné: dospelí – 10 eur, študenti a dôchodcovia – 5 eur, malé deti zadarmo

Danubiana Foto: Robert Kucmen

Stará tržnica



Budova Starej tržnice na Námestí SNP pochádza z roku 1910. Svoju funkciu plnila približne 50 rokov, dnes je z nej mestské centrum. Konajú sa tu potravinové trhy, podujatia od výmyslu sveta aj firemné akcie. Nájdete tu aj kaviarne a podniky.

Stará tržnica Foto: archív

Romantika na Devíne



Keď sa povie Devín, každému príde na um hradná ruina týčiaca sa nad sútokom Dunaja a Moravy. Okrem úchvatnej historickej pamiatky si však výlet môžete spríjemniť napríklad návštevou vinohradníctva. Veď devínsky ríbezlák je vychýreným fenoménom.

Vstupné: dospelí 5 eur, deti 2,50 eura

Otváracie hodiny: od mája do septembra: ut – pia: od 10.00 do 18.00 h, víkend: od 10. do 19. 00 h

Romantika na Devíne Foto: MICHAL SMRCOK

Adrenalín aj relax na Zlatých pieskoch



Wakelake na Zlatých pieskoch ocenia najmä akčné povahy. Okrem wakeboardového vleku tu však nájdete reštauráciu a bar, môžete si vyskúšať flyboard či zahrať obľúbený plážový volejbal. Známy areál Zlatých pieskov je tiež ako stvorený na romantický piknik či vybláznenie s rodinkou na jednej z veľkých pláží pri vode.

Vstupné za hodinu: wakeboard: 13 eur, volejbal: 15 eur, flyboard kurz: 45 eur, flyboard: 25 eur/ 10 minút

Adrenalín aj relax na Zlatých pieskoch. Foto: MATEJ KALINA

Vyhliadkové plavby



Krásavicu na Dunaji môžete spoznať aj prostredníctvom rôznych vyhliadkových plavieb. Medzi tie najpopulárnejšie trasy patrí aj nalodenie sa na rýchloloď, ktorá premáva do neďalekej Viedne. Počas plavby upúta vašu pozornsoť panoráma nábreží v Bratislave, Devíne, Hainburgu. Plavba trvá 105 minút. Spiatočný lístok vyjde dospelého 39 € a deti od 6 do 15 rokov 19,50 €. Deti mladšie ako šesť rokov cestujú zadarmo. Za príplatok si môžete vziať na palubu aj bicykel.

Vyhliadkové plavby Foto: Matej Kalina

Jedinečná Nedbalka



Milovníci umenia nesmú vynechať návštevu Galérie Nedbalka. Čaká tu na vás vyše 500 diel najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia po súčasnosť.

Základné vstupné: 4 eurá (v cene je aj káva alebo čaj v kaviarni galérie)

Otváracie hodiny: od 13. do 19. 00 h s výnimkou pondelka

Jedinečná Nedbalka Foto: Emil Vasko

Dokument vypracovala stovka odborníkov



Marketingovú a komunikačnú stratégiu destinácie Bratislava na roky 2018 – 2022 riadi mestská organizácia Bratislava Tourist Board. Dokument má byť návodom, ako prilákať do slovenskej metropoly ešte viac turistov. Lákať majú aj skutočné príbehy vo forme videí či fotografií, ktorými sa pochvália samotní návštevníci. Plán vypracovala stovka odborníkov. Inšpirovala ich aj stratégia Kodane, Viedne či Prahy.