FOTO a VIDEO S políciou sme prežili hororovú noc: Bitky, opité deti a KOPANCE DO HLAVY!

Bratislavské víkendy patria k divokým. Plus JEDEN DEŇ si jednu takúto víkendovú nočnú službu vyskúšal s policajnou hliadkou. Do ulíc sme vyrazili v piatok 20. októbra o 20.30 h a ak sme si spočiatku mysleli, že nás čaká nuda, čím viac sa posledný pracovný deň presúval do soboty, tým viac zásahov pribúdalo. Nakoniec sme zažili klasické uličné bitky, plno opitých a často aj agresívnych detí, či naháňanie s nožom na diskotéke a kopance do hlavy.

Bitky, opité deti, výtržnosti - aj takáto je nočná Bratislava. Foto: Matej Kalina

Autor: ada