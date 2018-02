FOTO Zhrozený čitateľ! V obľúbenej rekreačnej lokalite pri Bratislave našiel pohodené vnútornosti!

Zostal šokovaný! Pri prechádzke zasneženým lesom sa čitateľovi denníka Plus JEDEN DEŇ naskytol nepríjemný pohľad. V snehu totiž ležali vnútornosti a ich okolie bolo posiate krvou.

Do redakcie nám v úvode minulého týždňa prišli fotografie čitateľa, ktoré zachytávajú krvavé stopy v snehu a vyvrhnuté vnútornosti neznámeho zvieraťa. Tie ležali na ceste zo Železnej studničky smerom na Kačín. „Buď to bol pytliak, alebo nehumánny poľovník, ktorý osvetľoval zver z auta. Stopy krvi boli pri ceste, tiahli sa po chodníku smerom do lesa a o 50 metrov ďalej boli vnútornosti srny alebo daniela,” napísal rozhorčený čitateľ.

Správny zásah

Denník Plus JEDEN DEŇ oslovil poľovníkov a tí mali na fotografie iný pohľad. „Môj predpoklad je, že je to diviačia zver, môže to byť prasa alebo lanštiak. Keďže podľa údajov odbehlo zasiahnuté zviera po zásahu približne 50 metrov a krvácalo, bol to podľa mňa správny zásah. Toto ma utvrdzuje, že išlo o diviačiu zver a lovil poľovník," povedal predseda Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava Eduard Pokorný.

Revír, v ktorom náš čitateľ pozostatky ulovenej zveri našiel, spravujú Mestské lesy v Bratislave. "Preverili sme to. Náš poľovník lovil legálne, vieme o tom. Zviera bolo zasiahnuté správne,"informoval Rudolf Ivičič z Mestských lesov v Bratislave. „Termín lovu diviačej zveri bol predĺžený do 15.2.2018, takže je predpoklad, že ide o legálny úlovok, pretože vývrh bol nájdený začiatkom minulého týždňa,” potvrdil aj šéf bratislavských poľovníkov Eduard Pokorný.

Vnútronosti v potoku

Čitateľa zároveň rozhorčilo, že vnútornosti ulovenej zveri boli pohodené v potoku. „Je bežná prax, že poľovníci vývrh nechávajú v lese, slúži ako potrava pre líšky, ale aj iné zvieratá. Práve tie ho zrejme stiahli aj do potoka, ale netreba sa ničoho báť. Voda má samočistiacu schopnosť a už po sto metroch je znova pitná. Organický materiál sa do nej v prírode dostáva úplne bežne,” uviedol Rudolf Ivičič z Mestských lesov v Bratislave.