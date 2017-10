FOTO VIDEO Legendárne miesto: Kedysi tu trénoval olympijský víťaz, teraz môžete aj vy!

Poďte si oddýchnuť, zašportovať a pokochať sa zeleňou! V lokalite Tehelné pole v hlavnom meste, na mieste bývalého cyklistického štadióna, vyrástol po dlhých 30 rokoch nový športovo-rekreačný park. Plocha o rozlohe 17-tisíc metrov štvorcových od štvrtka slúži verejnosti. Využitie pozemku ľudí potešilo. Mnohí totiž očakávali, že na ňom vybudujú niečo úplne iné.

„Mal tu vraj byť aquapark, garáže...Ale konečne sa prihliadlo aj na to, čo chceli ľudia. A je tu pre nich oddychová aj športová zóna, je to krásne prostredie,“ povedal nám Ivan (66), ktorý si voľný čas užíval v novootvorenom parku Jama pri jazierku. Miesto navštevoval už ako dieťa a ocenil najmä to, že teraz si na svoje prídu mamičky s kočíkmi, mládež aj športovci.

V minulosti priestor slúžil ako cyklistický štadión.Bol tu vychýrený ovál, kde trénoval napríklad aj československý reprezentant a olympijský víťaz v cyklistike Anton Tkáč.

Verejnosť je vítaná

Vybudovanie športovo-rekreačného areálu stálo dva milióny eur. Napriek tomu, že slávnostné otvorenie zatiaľ na pláne nie je, nové priestory sú už plne prístupné pre verejnosť. Starosta mestskej časti Nové mesto Rudolf Kusý uviedol, že park prešiel všetkými kolaudačnými konaniami.

Starosta mestskej časti Nové mesto Rudolf Kusý uviedol, že park prešiel všetkými kolaudačnými konaniami. Foto: archív

„Keď sme pozemok získali, začali sme spolu s miestnymi obyvateľmi na stretnutiach plánovať, ako by park mohol vyzerať,“ povedal Rudolf Kusý. Dodal, že ľudia boli nedôverčiví a mysleli si, že pozemok sa predá či vymení.

Šport aj relax

Park je rozdelený na dve časti. V hornej, aktívnej, nájdete vyhliadkové mólo, športové plochy ako multifunkčné ihrisko, tenisové kurty a mestskú zeleň. Dolná zóna slúži na relaxáciu. Nachádza sa v nej jazierko, živelná zeleň a priestory na oddych. Priaznivci športu ocenia bežeckú a športovú dráhu.

Miesto ocenia aj priaznivci športu. Foto: Tony Štefunko

Miesto je výnimočné aj tým, že sa v ňom efektívne hospodári s vodou. K najdôležitejším prvkom patrí umelo vytvorené jazero. Okrem estetickej či klimatickej funkcie slúži ako zdroj parkovej závlahy. Dažďová voda zo spevnených a zelených plôch je tu zbieraná systémom drenážnych trubiek priamo do jazera.

Park je výnimočný aj tým, že sa v ňom efektívne hospodári s vodou. Foto: Tony Štefunko

Dostane nové meno

V trojuholníku petržalských ulíc Šášovská – Vígľašská – Vyšehradská len prednedávnom oficiálne otvorili športový park s rovnomenným názvom Jama.

Park v lokalite Tehelné pole by preto mal dostať nový názov, aby si ich verejnosť neplietla. Trefné pomenovanie by mali navrhnúť sami Bratislavčania.

Verejnosť nový park potešil. Pozemok zarastený burinou nahradilo miesto, kde môžu relaxovať aj športovať. Foto: Bratislava - Nové mesto

Strach z vandalov

Nový park si prítomní návštevníci pochvaľovali. „Páči sa mi to, ja bývam hneď vedľa. Určite sem zájdem a zabehám si,“ povedala Ľubila (60), ktorá má vraj nový areál doslova na skok od jej domova. Aj preto je rada, že s hlučnými prácami je koniec.

Všetci návštevníci sa však zamýšľali najmä nad tým, či park nezničia vandali. „Bola by to škoda, snáď to vydrží takéto pekné,“ podotkla pani Alena (71).

Nový park v číslach

Park má rozlohu 17 000 metrov štvorcových

Vysadili tu 13 000 trvaliek

Park zdobí 1350 kríkov

2 jazierka skrášľuje 455 vodných rastlín

Vysadili tu 180 ihličnatých a listnatých stromov

2 milióny eur stálo vybudovanie parku