FOTO V Bratislave si prídu na svoje všetci milovníci kníh: Cena TEJTO vám vyrazí dych!

Bratislavská Incheba opäť po roku otvorí svoje brány všetkým milovníkom kníh na 25. medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA. Tento rok bude výnimočný najmä prezentáciou unikátnych diel v Luxusnej knižnici.

Minulý ročník Bibliotéky bol rekordný - navštívilo ho viac ako 45-tisíc ľudí. Organizátori aj tento rok sľubujú bohatý a pútavý program pre všetky vekové kategórie.

Rodinná Biblia so zlatými stranami. Foto: Michal Smrčok

Knižní nadšenci sa budú môcť stretnúť s obľúbenými slovenskými autormi, naplánované sú autogramiády, krsty kníh, či tvorivé dielne pre deti. Skutočných milovníkov a zberateľov kníh poteší Luxusná knižnica, v ktorej nájdu naozajstné klenoty.

Jedným z nich bude exponát veľkolepého fotografického spracovania Sixtínskej kaplnky v mierke 1:1. Každý z troch zväzkov obsahuje 254 plnofarebných strán a dohromady vážia takmer 30 kilogramov.

Okrem toho budú na veľtrhu prezentované ďalšie exkluzívne zberateľské kúsky – ručne viazaný knižný klenot Nekonečný Leonardo, neobyčajná monografia Dokonalý Michelangelo, ale aj unikátny skvost Rodinná Biblia.

3 diely Sixtínskej kaplnky stoja 12500€ a spolu vážia 30 kilogramov. Foto: Michal Smrčok

V Luxusnej knižnici okrem toho nájdete výpravné publikácie, ktoré sú inšpiráciou pre milovníkov umenia, módy, kulinárstva, pre zberateľov, vedcov, architektov i vynálezcov ako Louis Vuitton Icons, Life of Style, Christian Dior, Hamptons Gardens či The Impossible Collection of Cars.

V Luxusnej knižnici nájdete aj výpravné publikácie, ktoré sú inšpiráciou pre milovníkov umenia, módy, kulinárstva, pre zberateľov, vedcov, architektov i vynálezcov ako Louis Vuitton Icons, Life of Style, Christian Dior, Hamptons Gardens či The Impossible Collection of Cars. Foto: Michal Smrčok

Po minuloročnom úspechu návštevy autora severského krimi Samuela Bjorka z Nórska Bibliotéku navštívia ďalší populárni autori detektívok. Švédska dvojica scenáristov a spisovateľov Hans Rosenfeldt a Michael Hjorth stoja za dielami ako Tí, ktorí zlyhali, Hrob v horách, Učeň, Nemý svedok či Temné tajomstvá.

Na veľtrhu sa objavia v piatok podvečer. Knižný veľtrh Bibliotéka je otvorený od 9. do 12. novembra.