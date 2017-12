FOTO Ranné zápchy pred Bratislavou z vtáčej perspektívy: Analytik má na ne jediný recept!

Každé ráno zaplnia príjazdové trasy do Bratislavy desaťtisíce áut. Najmä na vjazde od Senca, Dunajskej Lužnej či Šamorína tak prežívajú vodiči denne nočnú moru. Presvedčili sme sa o tom aj včera, keď otvorili novú križovatku Blatné na D1. Keď sme z lietadla fotografovali hlavné ťahy do Bratislavy, videli sme dlhé kolóny v rannej špičke.

Bratislava rastie závratným tempom. K 31. októbru v meste evidujú vyše 2 207 000 osobných áut! K tomu treba prirátať ďalšie tisíce, ktorými sa vezú ľudia každodenne do práce v hlavnom meste. Takže nech prichádzate do Bratislavy z ktoréhokoľvek smeru, určite uviaznete v kolóne. Veľmi jasne to vidno na unikátnych záberoch, ktoré sme urobili včera ráno na príjazdoch do Bratislavy.

Najkritickejší je vjazd od Dunajskej Lužnej, Šamorína a Senca, o niečo lepšie je to v smere od Stupavy. Viacerí sa spoliehali, že keď otvoria križovatku D1/Blatné pred Sencom, situácia sa zlepší. Sprejazdnili ju včera, napriek tomu vjazd do Bratislavy z D1 bol plný. Je to najmä preto, že cestný lievik pri Zlatých pieskoch, kde sa tri diaľničné pruhy zúžia na dva, stotisíc áut denne nezvládne.

Vjazd do Bratislavy je v špičke permanentne zapchatý. Foto: Martin Domok

„A to ešte môžeme byť radi, že u nás zatiaľ pripadajú traja ľudia na jeden automobil, kým v západných krajinách je to už číslo 2, čiže áut je na cestách ešte viac,“ vysvetlil šéf Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák. Takže vodiči sa upli k roku 2020, keď majú dostavať vonkajší obchvat Bratislavy. Naše hlavné mesto ho, ako jedna z mála európskych metropol, nemá. Lenže minister dopravy Árpád Érsek už aj túto dobrú správu poopravil.

„Obchvat bude meškať minimálne 10 mesiacov,“ priznal ešte v septembri. Lenže vodiči hromžia, že dnes im iba dvadsaťkilometrová cesta do hlavného mesta trvá viac ako hodinu. Podľa dopravného analytika by kolabujúcu dopravu vyriešila jediná stavba. Žiaľ, tej sa zrejme hlavné mesto nedočká. Dopravný analytik Ján Bazovský potvrdil, že Bratislava je, obrazne povedané, päť minút pred dopravným kolapsom.

Ani nová križovatka Blatné nevyriešila zápchy na D1. Foto: Martin Domok

„V prípade nehody všetko stojí a kolóny narastajú do obludných rozmerov,“ upozornil. „Ak budú autá naďalej takto pribúdať, doprava v Bratislave do piatich rokov skolabuje,“ spresnil. „Doplácame na to, že pred 20 rokmi všetci ignorovali fakt, že áut bude pribúdať. Ich priepustnosť je na maxime!" hovorí. Úplne ideálnym riešením premávky v hlavnom meste by bolo metro. To pomohlo napríklad aj doprave v Prahe.

Lenže hoci sa metro v Bratislave plánuje už takmer 40 rokov, všetko ostáva len vo sfére úvah a vízií. „Uvedomte si však, že teraz až 70 percent dopravy ide po kolesách a iba 30 po koľajniciach. Musia byť zápchy a neprejazdné ulice,“ hovorí Bazovský. „Určitým riešením môže byť aj výstavba záchytných parkovísk, lenže tá musí ísť ruka v ruke s lepšie zorganizovanou hromadnou dopravou,“ dodáva.

zo Senca po starej ceste Foto: Martin Domok

Stresujúce dopravné údaje z Bratislavy

Bratislavčania strávia denne v kolóne 32 minút, ročne je to 122 hodín

Košičania stoja v zápchach 22 minút denne, teda 85 hodín ročne

V Bratislave je evidovaných 2 207 000 osobných áut

Každý deň pritom v hlavnom meste pribudne do evidencie až 57 áut

Foto: Martin Domok

