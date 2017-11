FOTO Prejdite sa nad Dunajom: Bratislava bude mať skutočný adrenalínový unikát!

Adrenalín, ktorý zažijete len v Bratislave! Už o niekoľko mesiacov môžte vidieť hlavné mesto z iného pohľadu. Takúto atrakciu majú v celej Európe už len v Pobaltí.

Novou adrenalínovou atrakciou bude skywalk alebo 360-stupňová prechádzka po lávke vyhliadkovej veže UFO na Moste SNP. Prechádzku si užijete vo výške viac ako 82 metrov.

Chýbať nebude ani lanovka, ktorou sa priamo z lávky spustíte rovno na Pláž pod Ufom.

„V Európe je iba jeden takýto projekt a ten sa nachádza v Taline, nikde inde v Európe ho nenájdete,“ povedal Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.

Touto adrenalínovou atrakciou by sa podľa neho mohla Bratislava dostať na zoznam destinácií, ktoré sú opäť o niečo zaujímavejšie.

„Skywalk je v sprievode profesionálneho inštruktora prechádzka od 360 stupňov po lávke, pričom návštevník je istený dvoma systémami v oceľovom lane,“ priblížil zhotoviteľ projektu Henrich Bartovič.

Pripravené sú 3 checkpointy, na ktorých bude možné si vyskúšať napríklad náklon nad 80 metrov, prípadne zavesenie sa do priestoru, alebo posadenie sa na lávku. Sezóna by sa mala začať v apríli 2018, lístky sa však budú dať zakúpiť už do konca roka 2017.

Cena však ešte nie je známa. V nej by ale malo byť zahrnuté aj fotografovanie, aby ste dokonalý zážitok mali zvečnený.