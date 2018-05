FOTO Nie je pivo, ako pivo: Šampiónka v čapovaní Petra Sečkárová (29) radí, ako spoznáte správne podávaný zlatistý mok

Pohár, do ktorého čapujete pivo, by mal byť vychladený, mokrý a správne umytý. Pivne čistý pohár je bez povlaku a pachu. Určite by ste ho nemali umývať v umývačke riadu. Rozdiel je citeľný aj vtedy, ak zvolíte nesprávny saponát. Môže totiž pokaziť celkovú chuť piva.

Foto: Tony Štefunko