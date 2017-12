FOTO Budova, ktorá roky chátra v centre Bratislavy, sa možno dočká obnovy: Bude z legendárneho hotela obytný dom?

Uplynulo 44 rokov odkedy bol postavený hotel Kyjev na Kamennom námestí v Bratislave. Zatvorili ho v roku 2011 a odvtedy len chátra. Zdá sa však, že sa ľady pohli a jednu z opách Bratislavy čaká rozsiahla rekonštrukcia.

Je jednym zo symbolov predrevolučného obdobia v Bratislave a v deň otvorenia bol najvyššou stavbou v Starom Meste. Na Kamennom námestí ho postavili v roku 1973 a bol považovaný za architektonický skvost.

Jeho hlavný architekt, Ivan Matušík, dostal za komplex OD PRIOR s hotelom Kyjev cenu Dušana Jurkoviča. Kyjev je vysoký 65 metrov a má 19 podlaží.

Bol taký významný, že na 15. poschodí mal svoj vlastný apartmán aj prezident. Po otvorení boli vysoko hodnotené aj vnútorné priestory, ktoré svojím celkovým pôsobením, atmosférou a použitými materiálmi už vtedy dosiahli medzinárodnú úroveň.

V Kyjeve mal svoj apartmán aj Husák. Foto: archív

Typická atmosféra socializmu bola lákadlom najmä pre zahraničných mladých ľudí. Súčasným vlastníkom hotela Kyjev je britská spoločnosť Lordship, ktorá chcela hotel aj s Kamenným námestím zrekonštruovať už v roku 2006.

Hotel Kyjev bol obľúbený najmä medzi vekslákmi a prostitútkami. Hotel Kyjev

Prekážkou však bola zmena územného plánu, ktorá im nebola povolená a rovnako mali nezhody aj s Tescom, ktoré vlastní susednú budovu. Odvtedy hotel chátral a v roku 2011 ho definitívne zatvorili.

„Nedokázal si zarobiť ani sám na seba. V tom čase sme nevideli svetlú budúcnosť,“ vysvetlil Rostislav Novák, výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship.

Hotel Kyjev v časoch svojej slávy. Foto: Michal Smrčok

Developer sa však rozhodol, že už ďalej čakať nebude a hotel zrekonštruuje. A to aj bez ohľadu na to, čo plánuje Tesco alebo ako sa bude meniť územný plán Kamenného námestia. Nie je však isté, či Kyjev ostane aj naďalej hotelom.

„Máme viacero variant rekonštrukcie. Jedna verzia počíta so zachovaním hotelovej funkcie, kde chceme cieliť na vyššiu strednú triedu. Ďalšou možnosťou je prerobiť hotel a ponúknuť byty. Do rekonštrukcie plánujeme investovať desiatky miliónov eur,“ informoval Novák.

Budova hotela Kyjev bola v 60. rokoch označovaná za architektonický skvost. Foto: Matej Kalina

Investor by chcel so stavebnými prácami začať už v priebehu roka 2019. Lordship ale plánuje zachovať pôvodnú výšku aj skelet budovy. V podzemí by sa malo nachádzať parkovisko.

Rovnako ako Kyjev, rekonštrukcia by mala čakať aj okolité pozemky, ktoré tiež patria spoločnosti Lordship. Tá plánuje priestor medzi ulicami Rajská a Cintorínska premeniť na nové námestir.

"Chceme, aby sa tam ľudia mohli spontánne stretávať," dodal Novák.

Rostislav Novák zo spoločnosti Lordship. Foto: Matej Kalina