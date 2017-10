Dobrá správa: Kedy a kde otvoria cintoríny?

Zaskočení, ale najmä poriadne nahnevaní ostali v nedeľu ľudia, ktorí prišli na bratislavské cintoríny. Tie totiž pre zlé počasie zavreli. Ukázalo sa, že to bol rozumný krok. Odvčera sú však znova otvorené.

Stovky ľudí, ktorí sa nedostali na bratislavské cintoríny, šomrali najmä preto, že o ich uzavretí nevedeli. „Chápeme, že netreba zbytočne riskovať, ale mali to dať vedieť,“ namietali. Lenže rozhodnutie padlo až v sobotu. „Uzavreli sme urnový háj krematória a cintoríny, lebo nebolo možné zaručiť bezpečnosť návštevníkov,“ povedal Radoslav Vavruš, riaditeľ spoločnosti Marianum, ktorá cintoríny spravuje. Urobili dobre.

Víchor a silný dážď zrútil niekoľko stromov na cintorínoch. „V Slávičom údolí dva, vo Vrakuni štyri a na Martinskom cintoríne tri, dva stromy spadli v urnovom háji, jeden v Lamači. Zrútilo sa aj množstvo veľkých život ohrozujúcich hrubých konárov,“ doplnil Vavruš. Bratislavské cintoríny však včera opäť sprístupnili.Až do 8. novembra budú otvorené od 7. do 20. hodiny. V Banskej Bystrici, naopak, nedeľný vietor nespôsobil žiadne škody.

Bratislavské cintoríny zavreli a urobili dobre - spadli tu stromy. Foto: Marianum

„Cintoríny aj urnový háj sú otvorené nonstop, nemáme otváracie hodiny,“ potvrdila Denisa Kopečná z banskobystrického krematória. Martin Fábik, správca najväčšieho Verejného cintorína v Košiciach, potvrdil, že vietor polámal konáre stromov, ale väčšie škody nespôsobil.Otváracie hodiny preto neobmedzujú. Dnes je cintorín otvorený od 7. do 20. h, od stredy do piatka dokonca až do 22. hodiny. V Trnave ostali otvorené všetky štyri cintoríny a môžete na ne ísť od 7. do 22. hodiny.

Aj počasie sa už umúdrilo, hoci v Bratislave sa ešte včera okolo obeda striedal lejak a víchor so slnkom. Na severe Slovenska zase nasnežilo. Dnes môže ešte snežiť na severe, kde bude iba do 3 stupňov. Inde bude polooblačno, s teplotami do 10 stupňov. V stredu, vo Sviatok všetkých svätých, bude oblačno, na strednom Slovensku dokonca slnečno. Teploty vystúpia na 2 až 10 stupňov. Víchrica ani silný dážď však už nehrozia.

Zničilo vám počasie hrob a pomník?

Ak vám hrob zničila spadnutá vetva, môžete nahlásiť škodu správcovi cintorína, ktorý všetko písomne aj fotograficky zdokumentuje a nahlási zmluvnej poisťovni. Tá prípad prešetrí a informuje poškodeného, či mu vznikol nárok na náhradu škody.