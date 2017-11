Dcéra známej herečky spadla na drogové dno a zaútočila na mamu: Ako sa takejto tragédii vyhnúť?

Známe herečka a politička Ľuba Blaškovičová (62) prežíva peklo. Jej dcéra Katka (31) prepadla drogám. Podľahla im natoľko, že zaútočila na vlastnú mamu a tá musela privolať políciu! Ako sa takýmto dramatickým situáciám vyhnúť a včas spoznať, či sú vaši blízki drogovo závislí, vysvetľujú dvaja dlhoroční odborníci.

Položili sme 5 otázok odborníkom, psychiatričke Danici Caisovej a psychológovi Františkovi Skokanovi. 1. Ako rodič spozná, že dieťa má problém s drogami?Caisová: Nikto rodičov neoklame lepšie ako vlastné deti. Vedia, ako sa správať. Rodičia radi veria, že to prejde. Ak sú už „deti“ dospelé a povedia, že to majú pod kontrolou, je to prechodné. Rodič im však verí. Povie si, poradí si samo, veď je dospelé.Skokan: Ak chýba komunikácia, nespozná to. Tá je najdôležitejšia. Rodič buď na dieťa nemá čas, dá mu peniaze a nerieši ho. Alebo sa s ním rozpráva. Hoci aj háda. Ale komunikuje. Riziko je v období do 18 rokov. Keď je vaše dieťa oficiálne dospelé, treba ho nechať tak, aj keď si to všimnete.2. Aký môže byť spúšťač, po ktorom dieťa podľahne drogám?Caisová: Môže to byť aj dedičnosť. Dcéra môže zdediť krásne nohy po matke, ale aj jej náklonnosť k drogám. V puberte majú navyše deti tendenciu sa združovať. A v partii je to potom veľmi jednoduché. Človek si povie, vyskúšam. Je to túžba po riziku, niekto rád vyhľadáva dobrodružstvo. Droga ponúka nový rozmer.Skokan: Spúšťačom môže byť nedostatok komunikácie. Už odmalička treba dieťa zamestnať a venovať mu čas. Keď s ním prídete domov, idete sa hrať. Poviete, poďme majstrovať. Nie daj pokoj a neotravuj ma. To nie je správne.Šokujúca spoveď známej slovenskej herečky o zdrogovanej dcére: Chcela ma zabiť, zavolala som na ňu políciu!3. Ľudia vedia drogovú závislosť perfektne skrývať. Aké môžu byť varovné príznaky?Caisová: Ak niekto zmení správanie, treba byť v strehu. Môže to byť príznakom, že pravidelne užíva drogy. Skokan: Najčastejšie signály sú také, že sa vám prestane pozerať do očí, komunikovať s vami. Komunikácia je pritom najdôležitejšia.4. Môže sa stať, že rodič dieťa nezanedbá a napriek tomu sa uchýli k drogám. Kde sa stala chyba?Caisová: Genetika zohráva kľúčovú rolu. Mnoho rodičov za závislosť detí nemôže. Hľadajú chyby v sebe.Skokan: Ak dáte dieťa na veľa krúžkov, posúvate ho ako tovar. A ono to cíti. Je to odložené dieťa. Ak si dieťa nevšímate už predtým, ak aj odíde z domu, už si nevšimnete nič. Ak je vzťah dobrý, dieťa si drogy nedá. Jasné, v istom období majú naň rovesníci veľký vplyv. Ale vy ste pre dieťa vzorom.5. Čo má robiť rodič, ak situácia zašla tak ďaleko, že dieťa reaguje agresívne?Caisová: V týchto prípadoch treba ísť proti rodičovskej láske, aj keď je to veľmi ťažké. Ale prísni rodičia, ktorí dieťa kontrolujú, nemávajú také problémy ako tí, ktorí dieťa milujú, no ustupujú mu. Skokan: Agresivita, to už je absťák. Bohužiaľ, vtedy treba byť tvrdý. Zavolať políciu alebo psychiatra. Ak sa dieťa dostane až k agresii, je to výsledok niečoho dlhodobého, nikto nie je závislý zo dňa na deň. Najväčšou pomocou je, ak je v takejto chvíli rodič tvrdý.