Chystáte sa kúpiť živý vianočný stromček? Vieme, kde zaň dáte najmenej peňazí!

Už si môžete kúpiť živé vianočné stromčeky! Najprv sa objavili v hobby centrách, ale už ich ponúkajú aj na niektorých ďalších miestach. Aj keď sa ich predaj naplno rozbehne až budúci týždeň, už teraz zvážte, pre ktorý druh a výšku stromčeka sa rozhodnete.

Kúpiť živý alebo umelý? Niekto chce umelý, aby vraj neničil lesy a navyše, nemusí ho zháňať každý rok. Zástancovia živého stromčeka tvrdia, že bez jeho vône nie sú Vianoce ozajstnými sviatkami. Ak sa preň rozhodnete, rátajte s tým, že sa oň treba starať, polievať ho a občas i zametať opadané ihličie. Živé stromčeky už teraz kúpite v hobby centrách, ako je Obi, Mountfield alebo Horn-bach, predávajú ich už aj obchodné reťazce.

Budúci týždeň začnú ponúkať živé stromčeky i štátne a mestské lesy. Aký druh si vybrať? Smrek je najlacnejší a byt krásne prevonia, lenže opadne najrýchlejšie. Borovicu si ľudia obľúbili pre výraznú vôňu a aj preto, že vydrží dlho čerstvá. Hitom Vianoc je však jedľa normandská, ktorá má krásny tvar a husté ihličie. V teplejšom prostredí síce pomerne rýchlo vysychá, ale ihličie ani tak neopadá. Ceny závisia od druhu a výšky stromčeka.

Najobľúbenejším vianočným stromčekom je jedľa. Je však aj najdrahšia. Foto: Matej Kalina

Najlacnejší je smrek, najdrahšia jedľa. V Košiciach si môžete stromček aj prenajať. ​Správa mestskej zelene ponúka smrek pichľavý v kontajneri za 33 eur. Stromčeky rozvezú budúci týždeň. Dĺžka prenájmu je 3 až 4 týždne. Dôležité je predovšetkým to, aby stromček vydržal krásny a svieži počas celých sviatkov. Banskobystrický predavač Lukáš (23) radí, že po kúpe ho treba nechať na balkóne alebo terase. Do izby ho z mrazu nesmieme hneď dávať.

„Z balkóna by mal stromček putovať na chvíľu do pivnice, garáže alebo do chladnejšej chodby. Až potom do izby,“ upozorňuje. „Prv ako ho dáte dovnútra, nemusí byť v stojane s vodou, ale je dobré kropiť ho,“ dodal Lukáš. Lesník Jozef Jankov však tvrdí, že najlepšie je stromček hneď, ako ho prinesieme domov, postaviť do vody. „Stačí kmeň ponoriť do snehu,“ vysvetlil. Aby stromček neopŕchol, nesmie byť na slnku, ale na tmavom mieste.

Stromček v kvetináči je čoraz obľúbenejší

Musíte mať však miesto, kam ho po sviatkoch umiestnite - balkón alebo záhradu. Môžeme ho zasadiť aj v záhrade. V takom prípade by ste ho však nemali mať vnútri dlhšie ako dva týždne. Potom je vhodné ho zase premiestniť von, ale opäť postupne, napríklad dva-tri dni ho nechajte v garáži.

Dobré rady, ako symbol Vianoc ostane svieži až do sviatkov

Keď stromček prinesiete domov, spíľte ho do šikmého tvaru a ponorte do nádoby s vodou alebo postavte do snehu.

Ideálne je nechať ho čo najdlhšie v chladnejšom prostredí, napríklad na balkóne, ale tak, aby naň nesvietilo slnko.

Postupne ho prispôsobujte izbovej teplote.

Najlepšie je postaviť ho v byte čo najďalej od radiátora alebo kozuba.

Svieži stromček udržíte aj vďaka zvlhčovaču vzduchu.

Ako dobre vybrať stromček

Pozrite si jeho kmeň na mieste zoseknutia, nemal by pôsobiť vyschnuto.

Farba nesmie byť žltkastá alebo do siva.

Stromček postavte, jemne zodvihnite a buchnite kmeňom o podlahu. Ak sa z neho sype ihličie, vyberte si iný, tento vám dlho nevydrží.