Bratislava je v kurze: Hlavné mesto sa blíži k magickej hranici. Čísla hovoria za všetko!

Naše hlavné mesto je v kurze a prepisuje rekordy! Už tretí rok po sebe sa oňho zaujíma stále viac návštevníkov spoza hraníc. Najnovšie čísla naznačujú, že Bratislava by mohla dokonca pokoriť magickú hranicu.

Bratislava už tradične zaujíma najmä turistov z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Anglicka, no a rebríček prvej päťky uzatvárajú Poliaci. Poriadny záujem však v ostatných mesiacoch prišiel z Číny a Izraela. Na naše pomery exotických návštevníkov je až o polovicu viac. „Za prvých 7 mesiacov sme zaznamenali nárast návštevníkov o vyše osem percent a prenocovania stúpli takmer o 6 percent. Koncom roka by sme sa mohli priblížiť k magickej 1,5 miliónovej hranici návštevníkov. Je to veľká výzva" hovorí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Za všetkým je podľa magistrátu promo kampaň Bratislava Tourist Board (BTB), ktorú spustili pred letom. Vidieť ju malo niekoľko miliónov ľudí na dopravných uzloch veľkých miest ako Viedeň, Praha, Berlín či Londýn. Kampaň bola aktívna aj na sociálnym sieťach. Úspech leta majú dokazovať čísla z informačných centier. Podľa nich, v mesiacoch máj až september bolo vybavených až 64-tisíc dopytov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to nárast až o 11,2 percenta. "O 38,3 percent sme zorganizovali viac komentovaných prehliadok mesta. Predaj turistickej karty Bratislava Card stúpol o 33,3 percent, pričom najpredávanejší bol 3-dňový variant. Ukazuje sa tým záujem turistov o Bratislavu a úspech v postupnom predlžovaní ich pobyt u nás,“ dodáva predsedníčka predstavenstva BTB Alžbeta Melicharová.

Bratislava a jej región majú čo ponúknuť. Okrem korunovačnej histórie, skvelej gastronómie a rôznych podujatí, turistov prekvapí blízkosť mesta k prírode. Len 15 minút z historického centra a človek sa ocitne v zelenom lese ďaleko od hluku veľkomesta, či 10 minút a máte na dlani prírodnú scenériu z hradu Devín.