Belicov dlhoročný „maratón“: Županom je už piatykrát

Milan Belica sa po piaty raz ujal funkcie predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ako jediný na Slovensku je v tejto funkcii už od zriadenia vyšších územných celkov v roku 2001.

Okrem Belicu zložilo slávnostný sľub aj 54 poslancov zvolených v novembrových voľbách v siedmich volebných obvodoch.

Úbytok obyvateľstva

V krajskom zastupiteľstve bude mať 17 poslaneckých kresiel koalícia Smer-SD, SNS a Most–Híd, SMK bude zastupovať 11 poslancov, desať zástupcov bude mať koalícia SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS a jeden poslanec bude zastupovať ĽSNS. V krajskom parlamente bude okrem toho aj 15 nezávislých poslancov.

Belica skonštatoval, že kraj čaká v novom päťročnom volebnom období viacero dôležitých úloh. „Stav našich ciest bude treba naďalej veľmi dynamicky zlepšovať, aspoň takým tempom, ako sme ich opravovali v poslednom období. No a je tu ešte taká boľačka, ktorá sa týka aj ostaných krajov, a to je úbytok obyvateľstva a odchod mladých ľudí,“ uviedol. Podľa neho treba vyvinúť maximálne úsilie a pripraviť mladých ľudí tak, aby trh práce, ktorý im teraz miesta ponúka, bol pre nich zaujímavý. „Aby zostali na území nášho kraja, lebo to je naša budúcnosť,“ povedal.

Opravy ciest a duálne vzdelávanie

Pre Nitriansky kraj je podľa neho výhodou, že na mnohé projekty rozpracované ešte v minulom volebnom období môže plynule nadviazať. „Uvediem napríklad opravu komunikácií II. triedy, kde by sme mali hneď zjari opraviť asi 60 kilometrov týchto ciest. To bude ohromná vzpruha pre obyvateľov.“ Dodal, že veľkou výzvou zostáva aj rozvoj duálneho vzdelávania.