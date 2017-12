Nielen motoristi, ale určite i chodci si všimli na v uliciach Bratislavy veľké pancierové čudo! Na svoje nemilé prekvapenie motoristi zistili, že ide o nový druh radaru! Počet priestupkov, ktoré v testovacej prevádzke zaznamenal, je doslova šokujúci!

Najviac motoristov zbadalo radar Alice na vjazde do Bratislavy z Rovinky.

Alice na našich cestách: To, čo zaznamenala, je šokujúce!

Až niekoľko desiatok tisíc priestupkov zaznamenal iba na bratislavských uliciach. Iba za 24 hodín zaznamenal viac ako 4-tisíc prekročení rýchlosti! Toho, čo tento radar so ženských menom Alice, dokáže, je oveľa viac! Dokáže napríklad presne zrátať počet áut a rozdeliť ich do kategórií. Monitoruje hustotu premávky, meria rýchlosť alebo sleduje prejazd cez plnú čiaru. A to všetko súčasne.

Krvavé vyčíňanie poľovníka v Hurbanove: Dávid (+29) zomrel, keď chránil svoju lásku

Dokáže aj monitorovať zákaz predbiehania v určitých jazdných pruhoch. Alice sleduje všetkých účastníkov cestnej premávky a spracováva potrebné informácie. Záznam vyhotoví v maximálnej kvalite, ak by vám po polícia poslala aj s pokutou, videli by ste na ňom rýchlosť, akou ste išli, alebo či ste držali v ruke telefón, dokonca či ste boli pripútaný. Na zázname samozrejme nechýba vaše evidenčné číslo. Vodiči ho najčastejšie registrovali na Ulici Svornosti, ktorá je na vjazde do Bratislavy z Rovinky.

Pancierová Alice zaznamenala až 4-tisíc prekročení rýchlosti za 24 hodín. Foto: archív

Vodiči, pozor na Alice! Nikdy neviete, kde vás môže "vymáknuť"

"Nebojte sa. Toto zariadenie je inštalované s cieľom zisťovania hustoty premávky," ubezpečuje polícia. "V testovacej prevádzke je jedno zariadenie v rámci Bratislavského kraja, ktoré je postupne premiestňované podľa analýzy nehodových miest a úsekov," dopĺňa. Alice je zapožičaná z Nemecka a tam sa aj vracia po skončení testovania. Pokutu teda nedostanete, avšak mnohí by mali určite ubrať nohu z plynu. Vyše 4-tisíc prekročení rýchlosti za deň, je vysoké číslo. Buďte opatrní, aj keď vás Alice nebude sledovať.