Aj vy môžete rozhodnúť o vašich peniazoch: Hlasujte o nových projektoch v hlavnom meste

Bratislavčania, máte šancu rozhdnúť o vašich peniazoch! Zapojte sa do hlasovania o občianskom rozpočte a rozhodnite, ktorý projekt chete vidieť zrealizovaný. Hlavné mesto chce počuť aj váš názor.

Obyvatelia Bratislavy môžu hlasovať o občianskom rozpočte a rozhodnúť, ktoré projekty sa v roku 2018 budú realizovať. Zapojiť sa do hlasovania je možné od 2. do 14. novembra na webovej stránke mesta, alebo osobne v budove magistrátu hlavného mesta. Občania sa môžu rozhodovať medzi 3 projektami, ktoré získali najviac hlasov v Burze nápadov. Financovanie projektov sa tak prerozdelí na základe počtu hlasov.

Burza nápadov prekvapila

Bratislavčania ukázali svoju kreativitu v auguste, kedy sa do Burzy nápadov prihlásilo až 42 projektov. Najviac sa týkalo dopravy a životného prostredia. Víťaznými projektami, ktoré sa dostali do verejného hlasovania sú: Revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská, Riešenie premnožených pouličných mačiek a Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste. Projekt revitalizácie parčíka pri petržalskej nemocnici Antolská sa chce postarať hlavne o vysádzanie nových stromov a vyčistenie odpadu v parku.Problém s pouličnými mačkami rieši hlavné mesto už dávno. Plánuje sa s pokračovaním odchytu, veterinárneho ošetrenia a kastrácie. Zdravé mačky, chce mesto poskytnúť na adopciu. Posledný z projektov, Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste, má zámer vydať knižnú publikáciu o názvoch ulíc v Starom meste. Pripravovať by sa mali aj knižné preklady pre turistov.

Hlasujte na webe

Hlasovať sa dá vyplnením jednoduchého formuláru na stránke bratislava.sk. Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci obyvatelia Bratislavy nad 15 rokov.