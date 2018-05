30 tipov na netradičný výlet: Tieto miesta musite vidieť! S projektom Prima Slovensko spoznáte krásy našej krajiny. Foto: MATEJ KALINA

Každý má svoj zamilovaný kút Slovenska, kam sa rád vracia! Práve preto vydavateľstvo News and Media Holding, do ktorého portfólia patrí aj denník Plus JEDEN DEŇ, rozbehlo nový projekt Prima Slovensko. Ktokoľvek môže na túto webovú stránku poslať turistický tip a dokonca zaň môže získať 200 eur! Ak nevyhráte lákavú sumičku, môžete sa aspoň inšpirovať, kam na výlet – trebárs aj počas nadchádzajúceho, pre mnohých predĺženého víkendu. Okrem zaujímavých miest sa dozviete i to, kde dobre varia a kde sa oplatí ubytovať. Tu je 30 tipov na netradičný výlet od našich čitateľov zo stránky www.primaslovensko.sk!

