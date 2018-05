Do dôchodku najneskôr v 65-ke: Odborníci sa pri Ficovom návrhu chytajú za hlavu!

Šesťdesiat päť rokov a dosť. To by mala byť hranica, od ktorej bude mať každý Slovák nárok na zaslúžený dôchodok. Najsilnejšia vládna strana Smer–SD chce návrh pretlačiť až do ústavy. Odborníci však varujú: Doplatia na to naše deti!

Smeráci chcú návrh na stanovenie stropu dôchodku predložiť už na júnovú schôdzu parlamentu. „Nemôžeme nechať ľudí, aby až do smrti pracovali,“ vyhlásil šéf strany Robert Fico. Konkrétny návrh, ako určiť strop dôchodkového veku, bude ešte predmetom rokovaní.

Aktuálne sú podľa Fica v hre tri varianty. Prvým je 65 rokov pre každého, druhým je to, čo žiadajú odborári, aby bol strop 64 rokov a tretím je 65 rokov pre mužov a 63 rokov pre ženy. Taktiež sa má opäť prihliadať na to, či sa matka starala na materskej o deti. „Možností je veľmi veľa. Pre mňa je rozhodujúce zakotviť maximálnu hranicu do Ústavy SR, ktorá by nemala byť vyššia ako 65 rokov,“ povedal Fico.

Anketa Súhlasíte so zavedením dôchodkového stropu na 65 rokov? Malo by to byť ešte menej 86%

Je to tak akurát 3%

Ekonomika to neutiahne 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V praxi by toto opatrenie pocítili ľudia najskôr v roku 2038, a to narodení v roku 1974 a neskôr. V tom čase by podľa súčasných pravidiel museli na dôchodok pracovať dlhšie ako 65 rokov.

Ekonomickí analytici sa však z návrhu bývalého premiéra chytajú za hlavu. Podľa Radovana Ďuranu z INESS limitovanie penzijného veku zvýši výdavky dôchodkového systému. Pritom už teraz ide približne štvrtina odmeny za prácu každého Slováka na dôchodky.

Hrozí teda, že budú musieť stúpnuť odvody pre pracujúcich alebo sa bude šetriť na ďalších službách ako železnice, vzdelávanie, polícia. „Odvody budú platiť deti budúcich dôchodcov, treba sa ich spýtať, či sa im súčasná sadzba 25 % zdá nízka a boli by ochotní platiť rodičom na dôchodky viac,“ hovorí Ďurana.

Celý rad negatívnych dôsledkov predpovedá aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Od spomalenia ekonomického rastu pre stratu ľudí, ktorí by ešte mohli pracovať, až po nižšie dôchodky v prvom aj druhom pilieri. „Menší počet odpracovaných rokov zníži výšku budúcich priznávaných dôchodkov o 3,9 % v roku 2050 a približne o 7,6 % v roku 2066,“ konštatuje rozpočtová rada.

Fico si však stojí za svojím. „Rastie výkonnosť ekonomiky, máme menej nezamestnaných, platia sa odvody, toto všetko vytvára priestor na zvládnutie tohto procesu. Dosahy do budúcnosti nie sú také, že by sa nedali zvládnuť,“ argumentoval.

Kedy to vychádza vám?

V roku 2018 je vek odchodu do dôchodku na Slovensku 62 rokov a 139 dní. Štát však každý rok pridáva desiatky dní, ktoré musíme odpracovať, aby sme mohli ísť do penzie, pretože ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku. Do roku 2050 by mal penzijný vek postupne narásť takmer na 67 rokov.

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Foto: Plus JEDEN DEŇ

Prečítajte si tiež:

Názory na danú tému vyjadrujte v diskusii pod článkom!