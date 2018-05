Zúfalé dôchodky za celoživotnú drinu: Ekonóm radí, ako si už teraz zabezpečíte dôstojnú starobu

Dokázali by ste vyžiť zo 439 eur mesačne? Taká je výška priemerného dôchodku Slovákov, ktorý mnohým seniorom sotva stačí na pokrytie bežných životných nákladov. A sú aj takí, ktorí za celoživotnú drinu trú na staré kolená biedu. Ekonóm Ján Šebo radí, ako si pomôžete už teraz.

Dôchodkyňa Anna (78) z obce Praha pri Lučenci je jedna z mnohých, ktorá síce odrobila 40 rokov, no dnes z biednej penzie sotva vyjde. Ocitla sa v takej biede, že z ich malej dedinky sa za celý život nikam nedostala, najďalej bola v Lučenci. Po zaplatení všetkých účtov jej z 350-eurovej penzie zostanú na deň asi 3 eurá.

Mladí Slováci sa už vôbec nemôžu spoliehať na to, že im štát v budúcnosti poskytne dostatočne vysoký starobný dôchodok. Ekonóm Ján Šebo preto radí, ako sa už teraz postarať o vyššiu penziu v starobe. Má pre vás 4 tipy:

1. Druhý pilier



Ak ste mladí, vstúpte do II. piliera a vhodne si nastavte sporivú stratégiu. Dnes platí, že vstup je možný len do veku 35 rokov, aby do II. piliera vstupovali ľudia, ktorí majú šancu nasporiť si dosť peňazí. O tejto podmienke sa však diskutuje, možno sa pravidlá zmenia.

2. Tretí pilier



Šetriť si v tomto pilieri sa oplatí, ak vám prispeje aj zamestnávateľ. Donedávna platilo, že III. pilier je pomerne drahou formou sporenia, ak však dôchodkové spoločnosti zopakujú svoj „investičný výkon“ z minulosti, môže byť zaujímavou formou sporenia. Buďte ale obozretní pri výbere spoločnosti.

3. Štvrtý pilier

Je alternatívou III. piliera najmä pre tých, ktorým zamestnávateľ neprispieva. Ide o súkromné dlhodobé investičné sporenie, ktoré ponúka širšie možnosti výberu výšky príspevkov, spôsobu a času výberu nasporenej sumy a väčšinou je lacnejšie ako III. pilier. Navyše, po splnení podmienok je výnos oslobodený od dane z príjmov.

4. Práca aj dôchodok

Pracovať popri dôchodku sa oplatí. Dohody o vykonaní práce, ktoré uzatvárajú dôchodcovia, sú navyše do určitej sumy oslobodené od odvodov, preto je táto možnosť doplnkového príjmu zaujímavá. Naša legislatíva umožňuje súbeh mzdy a dôchodku, čo je výhodné.

