Zapnutá klimatizácia zvyšuje spotrebu auta: Koľko paliva zhltne?

Hoci je ešte len jar, vonku je už poriadne horúco a cesta v aute bez zapnutej klimatizácie je na nevydržanie. O tom, aký má vplyv klíma na spotrebu, sa popísalo už veľa a zhrnúť sa to dá jednoducho – čím máte slabšie a staršie auto, tým viac vám v ňom bude „žrať“ aj klimatizácia.

Jej spotreba je najvyššia bezprostredne po naštartovaní, keď treba interiér vychladiť niekedy aj o desiatky stupňov. Svojho času to testoval napríklad nemecký automotoklub ADAC. Ten sa v rôznych podmienkach, na rôznych autách s rozličnými typmi klimatizácie snažil interiér vychladiť z 28 na 22 stupňov.

Zistil pritom, že v priebehu prvých troch minút, keď klíma funguje na maximum, dokáže zvýšiť spotrebu auta o necelé dva, ale aj o viac než štyri litre na sto kilometrov. Potom ju stačí udržiavať na zvolenej hodnote, čo už veľký vplyv na spotrebované palivo nemá. Na nových autách to spraví rádovo jednu až dve desatiny litra, pri starších autách s manuálnou klímou so slabším motorom to však môže prekonať aj 3/4-litrovú hranicu.

Automatická klimatizácia: V udržiavacom režime zvyšuje spotrebu v priemere o 2 až 3 decilitre na 100 kilometrov. Foto: shutterstock

Pri osemhodinovej jazde, čo je čas, za ktorý sa dá dostať napríklad k moru do Chorvátska, zaplatíme podľa ADAC-u za tepelnú pohodu v kabíne podľa typu auta a druhu klimatizácie v priemere päť až osem eur. Mnohí si možno povedia, že radšej ušetria a namiesto klimatizácie si otvoria bočné alebo strešné okná. Neplatí to však vždy. Američania, konkrétne združenie Automotive Aftermarket Suppliers Association, dospeli k názoru, že takéto počínanie má ekonomické opodstatnenie iba v meste.

Pri diaľničných rýchlostiach to už neplatí. Otvorené okná a prípadne aj strešné okno totiž výrazne zvyšujú aerodynamický odpor auta, kvôli čomu sa pri vyšších rýchlostiach motor musí namáhať viac. To sa v konečnom dôsledku prejaví na spotrebe horšie, než keď ide klimatizácia v udržiavacom móde.

Otvorené okná: Pri vyšších rýchlostiach majú na spotrebu horší vplyv, ako keby bola zapnutá klimatizácia. Foto: shutterstock

Spolu s inštitútom Emissions Analytics sa pozrime na to, ako ovplyvňuje klimatizácia spotrebu auta podľa pohonu - teda či má benzínový, naftový, alebo hybridný. Inštitút vo svojich laboratóriách otestoval stovku áut a napokon dospel k názoru, že zapnutá klimatizácia sa najviac prejavuje na spotrebe hybridov.

V kombinovanom cykle, teda pri jazde v meste a po diaľnici, zvýši klimatizácia spotrebu benzínových áut približne o 3,8 percenta, dieselových o 4,6 percenta a benzínových hybridov o 6,1 percenta. Znamená to, že pri priemernej kombinovanej spotrebe benzínového auta na úrovni 6,5 litra sa navýši spotreba približne o 0,25 litra, pri naftových autách s priemernou spotrebou 5 litrov to značí zvýšenie o 0,3 litra a pri hybridoch s trojlitrovou spotrebou o 0,4 litra.

Najmä pri dlhých cestách sa na klíme určite neoplatí šetriť.

Klímu treba aspoň raz za pol roka prečistiť. Spotrebu vám to nezníži, ale nebudete dýchať baktérie. Foto: shutterstock

Inak povedané - klimatizácia, bez ohľadu na typ pohonu, má v moderných autách minimálny vplyv na spotrebu, rozdiel sa pohybuje výrazne pod hranicou 0,5 litra na sto kilometrov. Platí to aj pri hybridoch, pri ktorých percentá trochu klamú - keďže majú nízku deklarovanú spotrebu, značí to aj pri podobnom reálnom odbere paliva podstatne väčšie percentuálne zvýšenie.

V každom prípade však pri dlhých cestách platí, že je oveľa lepšie zmieriť sa s tým, že každých sto odjazdených kilometrov nás bude stáť nejakých 50 až 60 centov navyše, ako sa rýchlo unaviť v prehriatom interiéri a riskovať tým zbytočnú nehodu.