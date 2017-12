Vyštartoval prvý vlak, ktorý ide až 160 km/h: Cestujúci, pozrite sa, koľko času ušetríte!

Na severnej trase medzi Bratislavou a Žilinou začínajú rýchliky štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Prvý takýto spoj odštartoval v nedeľu ráno o 8.03 h z bratislavskej Hlavnej stanice.

Rýchlik do Žiliny pôjde rýchlosťou až 160km/ hodinu.

"Dnes historicky prvý raz pôjde rýchlik medzi Bratislavou a Košicami (cez Žilinu) aj rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu a skrátime tým čas medzi týmito dvoma mestami o 15 minút," priblížil generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký pred odchodom spoja.

Vlak ťahá rušeň typu Vectron od výrobcu Siemens. ZSSK si cez operatívny lízing prenajme celkovo desať takýchto rušňov na obdobie desiatich rokov za necelých 60 miliónov eur. Od zmeny cestovných poriadkov v nedeľu 10. decembra ich začína nasadzovať do prevádzky. Dopravca má aktuálne tri takéto rušne, zvyšné budú dodané v priebehu budúceho roka.

"Posledný viacsystémový rušeň dostala táto spoločnosť ešte v roku 1990 z Československých dráh. Naozaj je veľmi potrebné investovať do rušňov diaľkovej dopravy," dodal Hlubocký.

Zmena rýchlosti sa dotkne všetkých rýchlikov s označením R 6XX a väčšiny regionálnych rýchlikov s označením RR 7XX premávajúcich medzi Bratislavou a Žilinou. Cesta "šesťstovkovými" rýchlikmi z Bratislavy do Trenčína doteraz trvala hodinu a 28 minút, po novom to je hodina a 21 minút.

Skráti sa teda o sedem minút. Kým do Žiliny to rýchlikom z Bratislavy trvalo v doteraz dve hodiny a 46 minút, po novom to sú dve hodiny a 31 minút, teda o 15 minút menej.

Za prenájom rušňov Vectron kritizovali ZSSK pred niekoľkými týždňami predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO. Podľa nich by bol výhodnejší nákup rušňov za takúto cenu, ktoré by po desiatich rokoch štátu ostali a ten by ich mohol ďalších 20 rokov využívať.

ZSSK ale oponovala, že prenájom rušňov je výhodnejší a nákup a následná údržba na toto obdobie by stáli viac.