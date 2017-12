Vyskúšajte kúzla veštice: Takto posilníte magickú moc Vianoc

Ak aj nedodržiavate striktne tradície ani zvyky, určite cítite, že Vianoce majú magickú moc. Posilnite ju ešte viac! Veštica Daniela Paculíková vám poradí, ako na to. Jej kúzla nie sú vôbec zložité.

Šupiny z vianočného kapra sú symbolom bohatstva, preto sa pred štedrou večerou dávajú pod taniere, prípadne sa držia v dlani alebo vložia do peňaženky. Mali by vám priniesť peniaze, odstrašiť chudobu.

Nezabudnite rozkrojiť jablko: ak sa objaví hviezdička, znamená to zdravie a šťastie. Naopak, krížik chorobu a smrť. A keď sfúknete plameň sviece pri štedrovečernom stole, sledujte dym. Ak stúpa rovno, budete zdraví!

Tipy veštice na posilnenie mágie:



1. Pri prestretom stole zapáľte zelené sviečky šťastia alebo ružové sviečky. Symbolizujú totiž lásku.

2. Pred slávnostnou večerou by mala domáca pani osloviť všetky 4 kúty miestnosti a na znak úcty k nim do každého kúta vhodiť 1 celý, nelúpaný vlašský orech. Tento dar symbolizuje ochranu.

3. Prípitok vôbec nemusí byť alkoholický, no v každom prípade by ho mal predniesť pán domu. Až po prípitku domáca pani urobí všetkým pri stole medový krížik na čelo na ochranu a aby boli pokorní a dobrí ako med. Podá im vianočnú oplátku s cesnakom a medom.