Veľká MAPA dôchodkov: Pozrite sa, v ktorom kraji žijú naši penzisti v najväčšej biede! Penzia: 250 € Mária (71) z dedinky Praha ukazuje posledných 15 eur – a do penzie ďaleko. Foto: Peter Mišo

Vášnivú diskusiu vyvolal minulý piatok návrh šéfa vládnej strany Smer-SD určiť strop na odchod do starobného dôchodku. Podľa Roberta Fica (53) by to malo byť najneskôr po dovŕšení 65 rokov. Mnohým Slovákom sa to zdá neskoro. A tak sme sa pozreli, z akých peňazí musia naši seniori vyžiť, keď prídu o príjem zo zamestnania.