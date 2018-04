Na jar už tradične mnohí skúšajú detox, aby svoje telo zbavili nečistôt a nadbytočných faldíkov, ktoré sme si v zime vypestovali. Expert na výživu, lekár Igor Bukovský radí, ako to nerobiť a čo skutočne zaberie!

Každý chce byť do leta fit a mať telo do plaviek. Trávime viac času vonku, mnohí diétujú. Ak ste sa aj vy rozhodli pre očistu organizmu a skúšate rôzne detoxikačné programy, mali by ste si dávať dobrý pozor, ako na to idete.

„Chcem vás ubezpečiť, že nemáte v hrubom čreve dlhoročné nánosy odpadu. To je blud, mýtus, výmysel,“upozorňuje lekár Igor Bukovský. „Telo nehromadí toxíny, pretože sa ich kontinuálne zbavuje,“ pokračuje expert na výživu. Oplatí sa teda upraviť stravu spustiť očistu organizmu?



„Ak je niečo, čo je viazané dlhodobo na tukové tkanivo, či už podkožné alebo viscerálne, tak to žiadnymi detoxikačnými, preháňacími a črevnosprchovými manévrami neodstránime z tela,“ hovorí známy doktor.



„Redukcia hmotnosti a spaľovanie tukového tkaniva je najlepším očistným mechanizmom,“ vysvetľuje Bukovský. „Keď sa chcem zbavovať nánosov, nejakých chemikálií, xenobiotík povedzme, voláme tak látky zo životného prostredia a potravinového reťazca, ak sa ich chceme zbavovať z tukového tkaniva, tak sa musíme zbavovať tukového tkaniva,“argumentuje.

Telo každého má vlastné detoxikačné mechanizmy či už na orgánovej úrovni ako sú pečeň či obličky alebo formou potu, moču či stolice. Podľa experta Bukovského by sme mali podporiť tieto mechanizmy a tak dosiahneme „čistejší“ organizmus a budeme sa lepšie cítiť.



Ak sa chceme detoxikovať, tak v prvom rade musíme zastaviť prívod toxínov. „Nebudeme piť zafarbené nápoje, aromatizované potraviny, ktoré strávili v továrni veľa času. Samozrejme údeniny sú silný potvrdený karcinogén,“vymenúva odborník.

Dôležitý je tiež pitný režim. V priemere sa odporúča šesť až osem 2,5-decových pohárov vody. Či je vaše telo dostatočne hydratované prezradí aj vaša farba moču. Ten by mal byť svetložltý až priesvitný.



„Bez toho, aby sme boli fyzicky aktívni, tak sa naše telo toxínov nebude zbavovať,“ pripomína lekár Bukovský. A okrem tela by sme si mali upratať aj v duši a živote, zbaviť sa napríklad starých vecí a zmierniť stres, dodáva odborník.

Aký máte názor na jarný detox?Povedzte nám o tom viac v diskusii pod článkom!