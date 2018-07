VIDEO Nafúkať môžete aj po kefíri či balenom chlebe. Polícia prekvapuje: Na TOTO máte nárok!

Nie je žiadnym tajomstvom, že aj väčšina nealkoholických pív obsahuje určité množstvo alkoholu. Ešte viac však môžete nafúkať z nápojov a potravín, pri ktorých by ste to nečakali. Ktoré to sú a ako sa zachovať, keď vás po ich konzumácii zastaví hliadka?

Možno vás to prekvapí, ale nealko pivo s 0,5 % alkoholu či pochúťky s rumovou arómou často obsahujú menej alkoholu ako napríklad obyčajný kefír či balený toastový chlieb. Alkohol sa totiž okrem vína, piva či liehovín vyskytuje v nízkych koncentráciách v celom zástupe bežných potravín a nealko nápojov.

Áno 13% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný Ide najmä o kvasené produkty, výrobky z kysnutého cesta či produkty z ovocia. Potravinári totiž využívajú tradičné fermentačné procesy, ktorými dodávajú svojim výrobkom odlišnú vôňu, chuť, farbu či v neposlednom rade nutričnú hodnotu. Pri toastovom chlebe zase aplikujú alkohol na povrch pečiva, aby predĺžili jeho trvanlivosť. Koľko alkoholu obsahuje: Viac alkoholu ako v nealko pive je aj v kyslej kapuste či v balenom pečive. Foto: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Napriek tomu sa šoféri konzumácie týchto nápojov či potravín báť nemusia. Polícia dokonca urobila vlastný test, aby dokázala, že vodiči si ich pred jazdou pokojne môžu dopriať. Ak by aj nastala situácia, že vás po konzumácii týchto výrobkov zastaví hliadka a nafúkate, policajti pripomínajú všetkým šoférom, čo môžu v tejto situácii urobiť. „Verejnosť upozorňujeme na právo požiadať hliadku fúkať o 15 minút po zastavení, aby sa z tela odbúral minimálny alkohol zastúpený v niektorých výrobkoch každodennej spotreby." Ako vysvetlil docent Ľubomír Straka z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Univerzitnej nemocnice Martin, táto čakacia lehota „je nevyhnutná kvôli alkoholovým výparom, ktoré v ústnej dutine ostávajú ešte zhruba 5 až 10 minút v rôznych záhyboch, dutých priestoroch pod plombami či v zubných kazoch.“ Ako dodal, meranie môžu skresliť aj ovocné džúsy, ústne spreje s obsahom liehu, lieky a kvapky či dokonca aj grgnutie.

