Túto RAKOVINU môžete odhaliť aj sami! Pozrite sa, ako vás vlastné telo varuje!

Rakovina je veľkou hrozbou asi pre každého z nás. Najhoršie je, keď sa pri akomkoľvek podozrení spoliehame na doktora „Google“ a sami si určujeme diagnózu. Existuje však typ veľmi nebezpečného a agresívneho zhubného nádoru, ktorý mnohí pacienti dokázali odhaliť aj sami! Aké sú varovné príznaky?

POMÔCKA PRE SAMOVYŠETRENIE: TOTO JE UŽ PODOZRIVÉ!

Asymetrický tvar

Nebezpečné je znamienko, ktoré nemá pravidelný oválny alebo kruhový tvar, ale asymetrický.

Asymetrický tvar

Nepravidelný okraj

Spozornite aj vtedy, ak má znamienko rozstrapkaný, mnohotvárny, a teda nie ohraničený okraj.

Nepravidelný okraj

Viacfarebné znamienko

Aj vtedy, keď má znamienko viac farebných odtieňov, hnedú, červenú či ružovú, treba ho ukázať lekárovi.

Viacfarebné znamienko

Príliš veľké znamienko

Pozrite si veľkosť znamienka. Tie, ktoré majú priemer väčší ako 6 milimetrov, sú podozrivé.

Príliš veľké znamienko

Akákoľvek zmena

Nebezpečné býva aj znamienko, ktoré mení svoju veľkosť, farbu či hrúbku alebo vás začne svrbieť.

Akákoľvek zmena

Čudný vzhľad

Porovnajte si znamienka na koži. Ak sa niektoré výrazne odlišuje od iných v okolí, treba ísť k lekárovi.

Čudný vzhľad

V ambulancii čakajú aj na vás

Tento týždeň štartujú preventívne vyšetrenia materských znamienok. Kožné ambulancie na celom Slovensku sú otvorené aj pre vás od 7. do 17. mája. Výmenný lístok na vyšetrenie nepotrebujete a ambulanciu si môžete vybrať akúkoľvek.

Lekárka z onkológie Desana Borecká: Melanóm je zákerný

Onkodermatologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave Desana Borecká varuje: „Malígny melanóm je veľmi zákerný, dokáže totiž rýchlo tvoriť metastázy. Navyše, môžu sa objaviť aj niekoľko rokov po jeho chirurgickom odstránení!“ Vyliečiť sa dá len v počiatočnej fáze, keď možno vybrať nádor aj s okolitou zdravou kožou. Pravdepodobnosť prežitia u ľudí s metastázami je iba 6 až 9 mesiacov.

Lekárka z onkológie Desana Borecká

Mení farbu, tvar aj veľkosť

Melanóm je zákerný v tom, že je veľmi mnohotvárny. Môže mať rôzne farby a odtiene – ružovú, hnedú či čiernu a ako rastie, môže sa v ňom objaviť červená, biela i modrá. Ale jestvuje aj melanóm, ktorému chýba pigment, je to amelanotický melanóm. Charakterizuje ho nepravidelný tvar, zubaté okraje a to, že sa mení a rastie.

Vznikne i na zdravej koži

Len tretina melanómov vzniká z materského znamienka či iných pigmentových névov. Melanóm môže vzniknúť aj na celkom zdravej koži! U mužov sa tento nádor vyskytuje najčastejšie na chrbte, u žien na nohách, ktoré sú často na slnku. Môže sa však objaviť aj na koži, ktorá nie je vystavovaná slnku.

Metastázuje veľmi rýchlo

Agresívny typ kožnej rakoviny vytvorí metastázy v priebehu pár mesiacov. Často metastázuje do mozgu, ale aj do lymfatických uzlín, pečene, kostí či pľúc. Spozornieť by mali ľudia so svetlou pokožkou, so sklonom rýchlo sa spáliť a ľudia s mnohými znamienkami. Riziko je väčšie, ak mal melanóm váš príbuzný.

