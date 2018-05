Top trend leta 2018: Priesvitné materiály. Pozrite sa, ako ich nosiť!

Trendom tohto leta je ukázať viac ako doteraz. Neznamená to však hlbšie výstrihy a kratšie sukne, ale priesvitné materiály. Tie môžete kombinovať takmer s čímkoľvek. Ak si netrúfnete na šaty odhaľujúce nohy či podprsenku, stačí priehľadný dáždnik alebo kabelka či taška, v ktorej budete mať svoje veci vždy pod dohľadom.

Transparentné modely, ktoré viac odhalia, ako zahalia, si žiadajú dobré kombinovanie s inými kúskami. Ak máte skvelú postavu, stačí si dať šortky s podprsenkou a na to šifónové alebo čipkové šaty. Budete ako v známej rozprávke – ani oblečená, ani nahá. Ale pozor, podprsenka, ktorú takto priznáte, musí byť perfektná!

Netreba, samozrejme, ukázať všetko. O tom, že o trendoch niečo viete, svedčia aj priehľadné rukávy či spodok šiat. Priehľadnými kúskami odevu ľahko oživíte aj staré džínsy či tričko. Priesvitný môže byť napríklad čipkovaný či pletený kabátik, alebo bunda. Ak chcete outfit bez dráždivých prvkov, môžete si zvoliť len okuliare s priesvitným rámom, klobúk, cez ktorý čiastočne vidieť, či celkom priehľadný dáždnik.

Čipkový svetrík F&F 24,99 eura, Klobúk F&F 6,99 eura, Foto: MATEJ KALINA

Na to, aby ste boli in, však postačí zadovážiť si iba priehľadnú kabelku. Maličkosti, ktoré chcete skryť, dajte do malej taštičky a o ostatnom budete mať prehľad aj zvonku. Ukončíte tak večné hľadanie v kabelke. Ďalšou možnosťou, ako si odľahčíte outfit, je výber vhodných doplnkov.

V prípade priesvitných šiat čo-to zakryje šálik alebo masívny náhrdelník, ktorý aj odpúta pohľady od presvitajúcej spodnej bielizne. Nebojte sa použiť vestičku či kabátik. Ide to aj naopak: dlhšie priehľadné šifónové šaty si môžete obliecť napríklad na jednoduché čierne minišaty. Nič nebude vidieť, ale šaty to oživí.

