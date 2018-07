Takto sa bavia Meghan a Kate: Na rovnaké miesto sa dostanete už za 10 eur!

Svojich princov nechali doma a vyrazili si na akciu, na ktorej sa smiali od ucha k uchu. Vojvodkyňa Kate Middleton (36) s švagrinou Meghan Markle (36) sa takto skvele zabávali na podujatí, kam sa môžete dostať aj vy – a to už za pár eur!

Obe vojvodkyne zamierili minulý víkend do Wimbledonu, kde sledovali najskôr semifinále medzi Rafaelom Nadalom a Novakom Djokovičom. Viac ich ale zaujímal duel Sereny Williams s Angelique Kerberovou. Slávna americká tenistka je totiž dobrou kamarátkou Meghan, nechýbala ani na jej svadbe s princom Harrym (33).

Hoci vstupenky na prestížny tenisový šampionát sa šplhajú do stoviek až tisícok eur, vytrvalí fanúšikovia bieleho športu ich môžu získať aj za 10 libier (11,30 eura). Ako funguje systém predaja? Británia si zakladá na svojich tradíciách a v areáli londýnskeho All England Clubu vo Wimbledone ich precítite na každom kroku.

Už za niečo vyše 10 eur si môžete kúpiť lístok na prestížny tenisový súboj. Foto: Anna Čapková

Aj predaj lístkov rešpektuje tradíciu, ktorá sa zrodila pred desaťročiami. Kým členovia All England Clubu majú až do smrti vstupenku na každý deň zadarmo, bežní smrteľníci majú šancu získať ju vďaka výhre v národnej lotérii, ktorá funguje od roku 1924. Nevyhráte však vstupenku, ale právo kúpiť si ju za oficiálnu cenu, a to na najprestížnejší Centrálny kurt alebo nemenej slávny Kurt č. 1 a tiež Kurt č. 2.

Lístok na štvrťfinále dvojhry žien, kde sa na Kurte č. 1 stretla naša Dominika Cibulková s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, stál „iba“ 86 libier (97 eur). Pre bežných smrteľníkov, ktorí nemajú v lotérii šťastie, ale zato dosť vytrvalosti, je iná možnosť: rozložiť si večer stan pred vstupom do areálu na ulici Church Road a zaradiť sa do dlhého radu tisícov ďalších fanúšikov.

O lístky na tenis vo Wimbledone sa bojuje vo dne v noci. Foto: Jack Taylor

Pokladnice Wimbledonu sa zvyčajne otvárajú po desiatej dopoludnia, takže ak ste v dobrom poradí, máte veľkú šancu získať vstupenku na jeden z vedľajších kurtov (číslo 3 až 18). Denne sa ich predá 6-tisíc. Mimoriadne vytrvalí nadšenci, ktorí dokážu čakať aj dve noci, môžu získať lístky aj na Centrálny kurt alebo Kurt č. 1 a Kurt č. 2. Každý deň ich je v ponuke 500.

To najlepšie príde popoludní: Vtedy sa môžete postaviť do radu na niektorý zo stoviek vrátených lístkov. Nie každý fanúšik totiž zostáva na šampionáte celý deň. Na slávny Centrálny kurt, kde sedeli sa Meghan Markle s Kate Middleton, sa vstupenky predávajú po 15 libier (17 eur) a na na Kurty č. 1 a č. 2 po 10 libier (11,30 €). Všetky peniaze z predaja idú na charitu.

