Tajomstvo rozbitého zrkadla: Týmto kúzlom podľa veštice zmeníte 7-ročnú smolu na šťastie

Rozbili ste už niekedy zrkadlo? Najhorší je na tom zvyčajne pocit, že vám to prinesie 7-ročnú smolu. Majú ho aj ľudia, ktorí neveria poverám, veď, čo ak predsa... Veštica Daniela Paculíková nám prezradila kúzlo, ktorým túto smolu obrátite na šťastie.

Prvé zrkadlá boli vyrobené v Benátkach v 14-tom storočí a boli veľmi drahé. Tento fakt viedol zrejme k vzniku povery o dlhoročnom nešťastí v prípade, ak sa rozbilo benátske zrkadlo.

RÝCHLY VIDEO RECEPT: Tento jednoduchý letný drink vás postaví na nohy

Ak sa vám podarilo rozbiť zrkadlo, netrápte sa tým. Prezradíme vám, ako túto smolu otočiť, aby vám črepy zrkadla priniesli naopak šťastie.

Ochranné kúzlo

Stačí urobiť toto magické ochranné kúzlo. „Opatrne pozbierajte všetky väčšie črepy tak, aby ste sa neporezali a uložte ich do sklenenej nádoby,“ vysvetľuje veštica. Zvyšný odpad zmeťte metličkou a šup s ním do tej istej nádoby k väčším črepinám. Potom nádobu dobre uzatvorte a postavte ju do okna, na ktoré dopadajú slnečné lúče.

Naši výrobcovia mlieka varujú: Ceny nám bude diktovať zahraničie, ministerku to nezaujíma!

„Táto nádoba bude brániť vstupu všetkých negatívnych vplyvov do vášho príbytku, pretože každá jedna črepina rozbitého zrkadla už odteraz slúži ako vaše ochranné zrkadlo,“ vysvetlila Paculíková. Aby nádoba mohla plniť svoju úlohu, nezabudnite ju občas utrieť od prachu. Pre zlepšenie účinku na vrch nádoby prilepte malé okrúhle zrkadielko. Až potom si kúpte nové zrkadlo ako náhradu za to rozbité.

NOVÁ KALKULAČKA DÔCHODKU: Vyrátajte si váš penzijný vek po tom, čo štát pridal ďalšie dni!



„Každá nesprávna informácia či povera je škodlivý program v mozgu, takže nie rozbité zrkadlo, ale takéto patologické naprogramovanie priťahuje nešťastie,“dodala veštica. Veď črepiny všeobecne prinášajú šťastie, prečo by črepiny zrkadla mali byť výnimkou a nosiť nešťastie?

Viac nájdete na vesti.sk

Veríte na povery? Povedzte nám viac v diskusii pod článkom!

Prečítajte si: