Strhujúca spoveď Bratislavčanky Bianky (44): Takto nečakane mi objavili RAKOVINU!

Využite šancu a dajte si ešte tento týždeň bezplatne skontrolovať materské znamienka. Až tretina melanómov, čo sú zhubné nádory kože, vzniká totiž práve z nich! Tento jeden z najagresívnejších druhov rakoviny nečakane zasiahol aj novinárku Bianku Stuppacherovú.

Nikdy sa neopekala na slnku a poctivo natierala seba i členov svojej rodiny. Aj preto ju desivá diagnóza zaskočila. Melanóm jej potvrdili vlani v decembri, po vyšetrení vyrážky, ktorá vyzerala na pohľad neškodne.

„Na krížoch, na tom mieste, ktoré nie je vystavené slnku, sa mi vyhodila malá ružová vyrážka. Bola zapálená. Asi dva-tri týždne sa mi to nehojilo a našťastie to svrbelo, to ma varovalo,“ spomína Bianka Stuppacherová, ktorá sa ako novinárka paradoxne venuje práve zdravotníckym témam.



Zhodou okolností v tom čase objednala ku kožnej lekárke svojho manžela na vypálenie bradavice. „Povedala som si, že idem s ním, azda doktorka prijme aj mňa,“pokračuje.

Lekárka vypálila Biankinmu manželovi bradavicu a vypísala preňho výmenný lístok na odstránenie podozrivého materského znamienka. Na chirurgiu však poslala nielen jeho, ale pre istotu aj Bianku.



Znamienka, ktoré chirurg obom manželom odstránil, putovali na histologické vyšetrenie. A potom prišla správa, ktorá Bianku zasiahla ako blesk: „V pondelok ráno počas vianočného týždňa mi volali, že mám prísť do nemocnice. Nález bol pozitívny!“

Nechcela tomu veriť, pýtala sa lekárov, či omylom nezamenili výsledky. „Muž mal podozrivé znamienko, ja som mala len ružovú vyrážku. Ani by mi nenapadlo, že to budem ja,“priznáva.



Hoci išlo „len“ o 4-milimetrový melanóm, v Národnom onkologickom ústave jej museli urobiť väčší rez a vybrať uzliny, do ktorých mohol metastázovať. Po rozbore uzlín jej nakoniec oznámili dobrú správu, melanóm sa nestihol rozšíriť ďalej.



Hrozba je nateraz zažehnaná. Onkologickou pacientkou však Bianka ostáva do konca života a čakajú ju pravidelné kontroly.

Melanóm je zákerný



Onkodermatologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave Desana Borecká varuje: „Malígny melanóm je veľmi zákerný, dokáže totiž rýchlo tvoriť metastázy. Navyše, môžu sa objaviť aj niekoľko rokov po jeho chirurgickom odstránení!“



Vyliečiť sa dá len v počiatočnej fáze, keď možno vybrať nádor aj s okolitou zdravou kožou. Pravdepodobnosť prežitia u ľudí s metastázami je iba 6 až 9 mesiacov.

