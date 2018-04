Ste si istí, že vaše dieťa školu zvládne? Otestujte ho

Zápisy prváčikov sú už v plnom prúde, no vy stále váhate, či je vaša ratolesť zrelá na školu? Ak máte pocit, že na učenie ešte „nedorástla“, vyhľadajte psychológa. Nezabúdajte: ak dieťa dovŕši do 31. augusta šesť rokov, do konca tohto mesiaca máte povinnosť zapísať ho do niektorej základnej školy. Test zrelosti môžete urobiť aj po zápise.

Psychologička Jana Tholtová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie radí pri každej pochybnosti zájsť do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva. „Centrá sú v každom okrese, ich zoznam nájdete aj na stránke www.vudpap.sk, pritom ich služby sú bezplatné," hovorí odborníčka. Vyšetrenia u psychológa sa nemusíte obávať. Odborník dieťa najprv len pozoruje, rozpráva sa s ním aj hrá. Vám rodičom bude klásť otázky o výchove dieťaťa, jeho zdravotnom stave, reagovaní a správaní sa medzi vrstovníkmi. Na základe toho zvolí testy, aby mohol dieťa objektívne posúdiť. Psychológ skúma najmä zrelosť poznávacích a rozumových schopností dieťaťa, jeho predpoklady učiť sa, osobnostné, sociálne, pracovné či emocionálne predpoklady. Pre rozvoj schopností predškolákov je dôležité, aby absolvovali aspoň posledný ročník materskej školy. Foto: MATEJ KALINA Dieťa má mať primerané matematické vedomosti, pozná už písmenká, orientuje sa v čase, v rozprávkach, má prehľad o zvieratách, rastlinách, spoločenskom zaradení. Čo ak testy odhalia závažný problém? „V takom prípade informuje rodiča o možnostiach, aké má dieťa v rámci nášho vzdelávacieho systému. Ak treba, navrhne spoluprácu s ďalšími odborníkmi,"vysvetľuje Tholtová. Psychológ môže tiež odporučiť, aby dieťa absolvovalo stimulačný program na zmiernenie zisteného oslabenia schopností, prípadne iné terapeutické postupy. Vedia zabrať veľmi rýchlo. Deti v predškolskom veku majú dnes často aj problém s komunikáciou. Logopedické ťažkosti pri výslovnosti bývajú tiež dôvodom na odklad školskej dochádzky. VYSKÚŠAJTE SVOJHO ŠKÔLKÁRA Učiteľky materských škôl zisťujú pripravenosť detí na školu orientačným testom školskej zrelosti. Otestujte si svojho predškoláka sami 1. Odkreslenie skupiny bodov – guľôčok Najskôr dajte dieťaťu nakresliť guľôčky. Ak ich prekreslí tak ako je na obrázku naľavo, školu hravo zvládne. Môže mať aj malé odchýlky, no musí sa aspoň snažiť priblížiť k pôvodnému obrázku. Obrázok vpravo nakreslilo dieťa, ktoré na školu ešte nie je zrelé. 1. Odkreslenie skupiny bodov – guľôčok Foto: archív 2. Napodobenie písaného písma Teraz dajte dieťaťu odpísať slovo podľa predlohy: písmená nemajú byť dvakrát väčšie. Ak odpisuje vetu, nesmú chýbať bodky a veta by sa nemala odchyľovať od vodorovnej línie o viac ako 30 percent. 2. Napodobenie písaného písma Foto: archív 3. Kresba mužskej postavy Má hlavu, trup, ruky, nohy. Hlava je s trupom spojená krkom a nie je väčšia ako trup. Postava má vlasy, uši, oči, nos, ústa. Paže sú zakončené päťprstou rukou. Nohy sú dole zahnuté. Viditeľné má byť mužské oblečenie. Obrázok vpravo nevyhovuje. 3. Kresba mužskej postavy Foto: archív Je už zrelý na školu? Predškolák by mal vedieť správne vyslovovať všetky hlásky

tvoriť a používať gramaticky správne vety

spontánne komunikovať

mať primeranú pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu Kedy treba za psychológom Dôvodom na konzultáciu s psychológom by určite mala byť znížená mentálna úroveň dieťaťa, oneskorený či nerovnomerný vývoj dieťaťa, ale aj rozptýlená pozornosť, oslabená jemná a hrubá motorika či citová nestabilita. TIP ODBORNÍČKY JANY THOLTOVEJ „Pri rozhodovaní o forme vzdelávania hrá dôležitú úlohu množstvo faktorov, ktoré sa môžu meniť. Rodičia majú právo vypočuť si viac názorov v centre pedagogicko-psychologického poradenstva. Mali by počúvať aj názory a odporúčania učiteliek materských škôl, ktoré dieťa poznajú a vedia porovnať jeho výkony s rovesníkmi,“radí psychologička Jana Tholtová. TIP Plus JEDEN DEŇ V centrách získate informácie o tom, na akej úrovni sú rozvinuté schopnosti vášho dieťaťa, aj keď nemá žiadny problém. Dostanete tu tiež konkrétne návody, ako s dieťaťom pracovať a hrať sa tak, aby sa ďalej rozvíjali jeho schopnosti. Prečo je aj škôlka dôležitá Pre rozvoj schopností predškolákov je dôležité, aby absolvovali aspoň posledný ročník materskej školy. V bratislavskom Novom Meste v škôlkach vytvorili pre tieto deti aj nové triedy, aby mohli prijať všetkých záujemcov. „My sme vytvorili aj špeciálnu triedu pre 20 detí s odloženou školskou dochádzkou,“ pochválila sa riaditeľka MŠ na Letnej ulici Veronika Macháčová. Dokáže toto bez problémov? Ak vaše dieťa zvládne nasledujúce činnosti, nemalo by mať s nástupom do školy problém

začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov

väčšinou sa hrá spolu s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti

dokáže nadviazať kontakt s inými deťmi a dospelými

vie pozdraviť

vie si po sebe upratať hračky Takto dieťaťu všetko uľahčíte Ak chcete dieťaťu príchod do školského kolektívu uľahčiť, pomôžte mu zvládnuť tieto úlohy:

samostatne sa obliecť, umyť, obuť, najesť

správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynule, rozumieť obsahu prečítaného textu

kresliť tak, že línie sú pevné, nakresliť postavu

vystrihnúť jednoduchý tvar, vyfarbiť obrázky, modelovať, navliekať koráliky

správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma

poznať farby

naučiť sa naspamäť pesničku, básničku

vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

orientovať sa v priestore

počítať do 10, poznať číslice

rozlúštiť ľahké matematické hádanky

vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo

robiť kotrmelce

Autor: Ľuba Pajtinková