Špičkoví lekári otvorene o viacerých pôrodniciach na Slovensku: Treba ich POZATVÁRAŤ!

Najlepšie pôrodnice sú v Trenčíne, Martine a v bratislavskej Petržalke. Kvalitné sú i preto, že sa v nich rodí veľa detí. Na Slovensku sú však aj také, kde príde na svet sotva jedno bábätko za deň. Samotní pôrodníci tvrdia, že to už nie je bezpečné a otvorene volajú po ich zrušení.



Na Slovensku sa vlani narodilo vyše 57-tisíc detí v 53 pôrodniciach. V priemere tak pripadá na jednu pôrodnicu 1 084 pôrodov. Najviac ich bolo v bratislavskej Petržalke, a to až 3 361. Sú však aj také, kde sa za rok nenarodilo ani 300 detí, a práve v tom je problém. „Čo by sa stalo, keby sa zrušili viaceré pôrodnice? Nič,“ vyhlásil prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Ján Danko z Univerzitnej nemocnice v Martine.

Pri pôrode každého dieťaťa je totiž potrebný celý tím špecialistov. Sú to nielen lekári pôrodníci, ale aj sestry, pôrodné asistentky či anestéziológovia. Ak je pôrodov málo, personál nie je dobre pripravený a ohrozená je bezpečnosť pacientov aj novorodencov.

Podľa skúseného pôrodníka Miroslava Borovského je aj 500 pôrodov ročne na jednu nemocnicu málo. Foto: Tony Štefunko

Za bezpečnú hranicu sa považuje aspoň 500 pôrodov ročne. Miroslav Borovský z pôrodnice na Antolskej v bratislavskej Petržalke tvrdí, že aj to je málo. „Kritériá sa nedajú spĺňať, keď máte 500 pôrodov. To je jeden pôrod na deň. Ako môže byť kolektív lekárov pripravený na riešenie základných ťažkých situácií? Nie je to možné.“

Ktoré majú najmenej pôrodov ročne? Revúca - 298

Snina - 334

Svidník - 352

Kráľovský Chlmec - 364

Myjava - 424

Dobrá nemocnica by podľa pôrodníkov mala mať od 3-tisíc do 5-tisíc pôrodov ročne. Toto kritérium v súčasnosti spĺňa len nemocnica na Antolskej. „My hovoríme o bezpečnom pôrode. O ženu, ktorá príde do nemocnice porodiť, musí byť dobre postarané. Aj o novorodenca,“ vysvetlil prednosta Danko. Aký by bol podľa neho ideálny počet pôrodníc namiesto súčasných 53? „Keď by som povedal, že 15 až 20, tak mi na Slovensku o chvíľu nikto nepodá ruku,“ naznačil svoju predstavu.

Odborníci sa zároveň zhodujú, že po redukcii počtu pôrodníc bude dôležité dohliadnuť na to, aby sa prostriedky, či už finančné, ale aj personálne, presunuli do väčších nemocníc. „Ale nie tak, ako sa to stalo v Bratislave, kde bolo šesť pôrodníc. Ich počet sa síce znížil, ale peniaze ani personál sa nedostali k pôrodniciam, ktoré to dnes potrebujú,“ vyjadrila sa senior analytička Health Policy Institute Silvia Hnilicová.

Konečné slovo bude mať ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorá o zatváraní pôrodníc zatiaľ hovoriť nechce. Jej rezort aktuálne pracuje na ich skvalitnení – preškolení gynekológov a sestier v nemocniciach, aby čo najviac z nich získalo certifikát „Nemocnica priateľská k deťom“ (Baby friendly hospital). „Zámerom ministerstva zdravotníctva je, aby na každom gynekologicko-pôrodníckom a neonatologickom oddelení bol najmenej jeden laktačný konzulant,“ informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

S čím sú matky nespokojné?

Hodnotenie pôrodníc, do ktorého sa zapojilo 2944 matiek a odborná verejnosť, predstavil Health Policy Institue. Podľa výsledkov ženy boli najviac spokojné s odbornosťou zdravotníckeho personálu, problémy už nebývajú ani s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode či s materiálnym vybavením pôrodníc.

Naopak, najmenej boli mamičky spokojné s prvým priložením bábätka v prvých dvoch hodinách po pôrode, tzv. bonding. Sťažovali sa aj na kvalitu predpôrodnej prípravy a podporu dojčenia.

Top 3 pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek. Foto: HPI

Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek. Foto: HPI

Top 3 pôrodnice podľa expertného hodnotenia. Foto: HPI